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货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 09:07 BJT

芝加哥期市：大豆因中国刺激政策走坚，创逾四个月以来最长连涨

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           489.75     0.50  +0.10%    +0.10%     508.00   35
    CBOT玉米           380.75     1.00  +0.26%    +1.20%     382.55   54
    CBOT大豆           974.50     5.75  +0.59%    +0.88%     972.13   58
    CBOT稻米           $10.19    $0.03  +0.25%    -0.24%     $10.89   21
    美国原油           $56.37    $0.63  +1.13%    +1.13%     $49.88   70
    汇率
    欧元/美元          $1.081   $0.001  +0.06%    +0.47%
    美元/澳元           0.782    0.005  +0.64%    +0.26%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张涛/徐文焰；审校 戴素萍/李爽)

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