芝加哥期市：大豆因中国刺激政策走坚，创逾四个月以来最长连涨

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
--------------------------------0038GMT----------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 489.75 0.50 +0.10% +0.10% 508.00 35 CBOT玉米 380.75 1.00 +0.26% +1.20% 382.55 54 CBOT大豆 974.50 5.75 +0.59% +0.88% 972.13 58 CBOT稻米 $10.19 $0.03 +0.25% -0.24% $10.89 21 美国原油 $56.37 $0.63 +1.13% +1.13% $49.88 70 汇率 欧元/美元 $1.081 $0.001 +0.06% +0.47% 美元/澳元 0.782 0.005 +0.64% +0.26% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛/徐文焰；审校 戴素萍/李爽)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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