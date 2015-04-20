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货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 09:42 BJT

美股业绩：美元走强打击通用电气和霍尼韦尔业绩，亦不利于其他企业

Szlosek表示，如果没有这些对冲，霍尼韦尔的每股获利还会低0.12或0.13美元。霍尼韦尔预期今年全年的每股获利为6-6.15美元。

“我们的对冲策略使得汇率没有对我们的营收产生太大影响，”Szlosek表示。

霍尼韦尔股价周五下跌2.14%至101.70美元。

“我们将看到美元汇率会对各公司产生很大影响，”Solaris Asset Management的投资长Tim Ghriskey表示。(完)

(编译 杜明霞/王丽鑫/张涛；审校 戴素萍/徐文焰)

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