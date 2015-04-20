美股业绩：美元走强打击通用电气和霍尼韦尔业绩，亦不利于其他企业

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
Szlosek表示，如果没有这些对冲，霍尼韦尔的每股获利还会低0.12或0.13美元。霍尼韦尔预期今年全年的每股获利为6-6.15美元。
“我们的对冲策略使得汇率没有对我们的营收产生太大影响，”Szlosek表示。
霍尼韦尔股价周五下跌2.14%至101.70美元。
“我们将看到美元汇率会对各公司产生很大影响，”Solaris Asset Management的投资长Tim Ghriskey表示。(完)
(编译 杜明霞/王丽鑫/张涛；审校 戴素萍/徐文焰)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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