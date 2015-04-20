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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--4月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值  
    
    4月21日(二)
    0900 德国ZEW景气判断指数                            4月         55.5      正54.8
             ZEW现况指数                                            56.0      正55.1
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                   2月         持平       -3.1%
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                           3月      顺差500   逆差4,246
             出口(较上年同期)                                      +8.5%       +2.4%
             进口(较上年同期)                                     -12.8%       -3.6%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值     预估值 
     
    4月20日(一)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 3月        +0.1%     +0.2%
                                (较上年同期)                        -1.7%     -1.6%
    1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数              3月        -0.42       -- (完)

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