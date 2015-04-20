主要国家经济指标预测--4月21日****

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月21日(二) 0900 德国ZEW景气判断指数 4月 55.5 正54.8 ZEW现况指数 56.0 正55.1 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 2月 持平 -3.1% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 3月 顺差500 逆差4,246 出口(较上年同期) +8.5% +2.4% 进口(较上年同期) -12.8% -3.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.1% +0.2% (较上年同期) -1.7% -1.6% 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -0.42 -- (完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。