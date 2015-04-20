香港个股：长和与和黄双双停牌，以待股东会议决重组方案结果

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透香港4月20日 - 亚洲首富李嘉诚旗下长和 与和记黄埔 周一早盘双双停牌，以待今日股东会议决重组方案结果。
停牌前，长和上周五收报164.5港元，和黄报111.8港元。
长和今天早上11时将举行股东会审议发行新股收购赫斯基能源 股份以及和黄资产的方案，和黄则于下午2时表决私有化方案。
若长和及和黄股东批准，和黄最后交易日为5月26日，之后和黄股份会按照0.684的换股比率换取长和股份，长和并启动实物分派长地方案，向股东派发长地股份。和黄将6月3日正式除牌，长地亦于同日挂牌，意味整个千亿重组方案迅速在五个月内完成。
前称长实的长和及和黄此前给出的投资者简报显示，自1月9日公布重组方案以来两股股价表现强劲，截至3月27日止累计升幅逾20%，为股东创造逾1,601亿港元的价值。重组方案公布前两股合并市值为6,617亿港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。