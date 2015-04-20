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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 09:19 BJT

香港个股：长和与和黄双双停牌，以待股东会议决重组方案结果

路透香港4月20日 - 亚洲首富李嘉诚旗下长和 与和记黄埔 周一早盘双双停牌，以待今日股东会议决重组方案结果。

停牌前，长和上周五收报164.5港元，和黄报111.8港元。

长和今天早上11时将举行股东会审议发行新股收购赫斯基能源 股份以及和黄资产的方案，和黄则于下午2时表决私有化方案。

若长和及和黄股东批准，和黄最后交易日为5月26日，之后和黄股份会按照0.684的换股比率换取长和股份，长和并启动实物分派长地方案，向股东派发长地股份。和黄将6月3日正式除牌，长地亦于同日挂牌，意味整个千亿重组方案迅速在五个月内完成。

前称长实的长和及和黄此前给出的投资者简报显示，自1月9日公布重组方案以来两股股价表现强劲，截至3月27日止累计升幅逾20%，为股东创造逾1,601亿港元的价值。重组方案公布前两股合并市值为6,617亿港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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