香港个股：长和与和黄双双停牌，以待股东会议决重组方案结果

路透香港4月20日 - 亚洲首富李嘉诚旗下长和 与和记黄埔 周一早盘双双停牌，以待今日股东会议决重组方案结果。

停牌前，长和上周五收报164.5港元，和黄报111.8港元。

长和今天早上11时将举行股东会审议发行新股收购赫斯基能源 股份以及和黄资产的方案，和黄则于下午2时表决私有化方案。

若长和及和黄股东批准，和黄最后交易日为5月26日，之后和黄股份会按照0.684的换股比率换取长和股份，长和并启动实物分派长地方案，向股东派发长地股份。和黄将6月3日正式除牌，长地亦于同日挂牌，意味整个千亿重组方案迅速在五个月内完成。