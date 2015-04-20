《中国债券市场每日交易备忘》--4月20日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）

--4/23 汇丰制造业PMI初值 4月

银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月

--4/27 规模以上工业企业利润 1-3月

--4/30 中国货物和服务贸易 3月

--中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，货币政策再度松动。央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

--中国人民银行研究局局长陆磊指出，在力度方面，此次存款准备金下调旨在对冲外汇占款少增，释放商业银行可贷资金，同时提高货币乘数。

--中国人民银行行长周小川表示，目前人民币加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子的评估正在有序进行，中国也会加快自身改革推动这一进程。

--中国房价跌势开始趋缓。路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，3月70个大中城市新建住宅销售价格尽管同比跌幅继续扩大，但环比跌幅明显缩小，3月销售量较上月明显回升。

--中国国家发展和改革委员会周日宣布，自周一(20日))起将全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时降低约2分钱，工商业用电价格平均每千瓦时降低约1.8分钱，以降低企业成本，稳定市场预期，促进经济增长。

--中国大型民营企业--中国民生投资公司周六宣布，中民投宁夏（盐池）国家新能源综合示范区今开工建设。该示范区总投资约150亿元人民币，将建成2GW（吉瓦）光伏发电项目。这将是全球最大的单体光伏电站项目。 (完)