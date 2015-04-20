永安期货：郑商所易盛农期指数平稳回升，受郑糖和菜油涨势推动

以下内容节选自4月20日的《期货日报》：

上周，易盛农期指数接连上涨，周初明确向上的方向后，多头越战越勇，农期指数一度突破1,090点的关口，并最终站稳1,080点上方，周线收阳。截至4月17日，农期指数收盘于1,089.27点，周涨幅为2.05%。

得益于国内食糖产量大幅下降和进口管制仍较为严格，郑糖上周稳步上涨。外盘原糖近日来也处于反弹阶段，对国内糖价给予支撑。CFTC公布的最新报告显示，投机客持有的原糖净空头仓位下降3,138手，市场整体多头气氛浓厚。长期来看，国内糖价维持上涨走势。(完)

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