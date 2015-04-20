香港个股：阿里影业早盘起短暂停牌，以待刊发须予公布交易的公告

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透香港4月20日 - 阿里巴巴集团 旗下阿里影业 周一称，其股份自上午9时起短暂停止买卖，以待刊发一则须予公布交易的公告。
该公司并称，公告当中载有公司之内幕消息。
停牌前，阿里影业上周五收市价报3.74港元，过去一个月累计涨逾38%。
该公司此前称，母公司阿里巴巴集团拟就一项可能注资与公司进行初步探讨，当中涉及若干特定的媒体和娱乐资产，包括线上电影售票业务及一个为制作电影和其他媒体内容投资融资的平台。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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