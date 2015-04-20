香港个股：阿里影业早盘起短暂停牌，以待刊发须予公布交易的公告

路透香港4月20日 - 阿里巴巴集团 旗下阿里影业 周一称，其股份自上午9时起短暂停止买卖，以待刊发一则须予公布交易的公告。

该公司此前称，母公司阿里巴巴集团拟就一项可能注资与公司进行初步探讨，当中涉及若干特定的媒体和娱乐资产，包括线上电影售票业务及一个为制作电影和其他媒体内容投资融资的平台。 （完）