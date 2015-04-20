更新版 1-中国债市动态：现券收益率守住盘初跌幅，降准力度超预期市场情绪提升

* 年内二度降准对债市情绪提升明显

* 金融债收益率跌10bp，IRS大降20bp

* 现券止盈卖盘虽有，但弱于上次降息后

* 降准力度超预期，低资金利率或推动债市走强 (新增市场评论和更多细节)

路透上海4月20日 - 中国年内二度降准对银行间市场情绪提升明显，周一金融债收益率在开盘下行约10个基点(bp)后早盘基本守住跌幅，IRS也基本维持了20个基点左右的降幅；现券止盈买盘虽仍在，但力度与上次降息时相比减弱，显示市场在面对利好兑现时信心转强。

交易员指出，此次降准力度高于预期，预计进一步巩固流动性宽松格局，资金利率低位运行亦将成常态，现券收益率的向下空间也将被打开，近期震荡走强或是主基调。

“(现券)还是(降)10个点左右，跟早上差不多，这次降准的力度大，止盈盘还是有，但跟上次(降息时)比已经好很多了，”上海一银行交易员称。

他并谈到，IRS的降幅较盘初的超过25个bp略有收窄，目前在20个bp左右。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在3.98%/3.9705%，上日尾盘为4.0750%/4.0650%；剩余期限约2.72年的国开行固息债150201券最新双边报价收益率 在3.7550%/3.7410%，上日尾盘为3.8480%/3.8370%。

中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，货币政策再度松动。央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

上海另一银行交易员则谈到，此前资金价格就一路震荡走低，降准后今日回购利率再次跳空下行，隔夜已逼近2%关口，随着资金成本的不断回落，现券重新走强也具备了必要条件。

北京时间11:29，银行间市场七天质押式回购加权利率 报2.6903%，较上周五下滑逾16个bp，创逾13个月来新低；隔夜品种 报2.0535%，为近一年来新低。

中国人民银行研究局局长陆磊指出，在力度方面，此次存款准备金下调旨在对冲外汇占款少增，释放商业银行可贷资金，同时提高货币乘数。