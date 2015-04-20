港报财经评论：政策市下，股民惊喜交集--信报4月20日

政策市下，股民惊喜交集/ 习广思

周末投资者的心情真是惊喜交集，在周五中证监收紧孖展融资及鼓励沽空，触发夜期大跌后，当大家计算周一会跌多少，部署要沽多少货之际，刚过去的周六先有中证监补镬，表示上周五公布的七项措施只是原有政策，也不是所谓的鼓励沽空，更非打压股市，请正确理解，不要误解误信。事有凑巧，澄清之后，人行宣布大幅降准1%，对农村金融机构额外降准1%。中国内地的政策不禁令投资者迷惑，上周五在夜期及星洲沽了期指的朋友，今早可能又要急急冚仓（对好仓或淡仓做出相反之价盘）。

中国内地的政策变化，给予市场的讯息是不想股市大跌。本来减息降准属市场预期之内，但时间上却颇为巧合。中国内地外汇占款首季大幅减少，银行贷款增长虽然不俗，但理财产品新发行量大减，令社会融资增长放缓，逆周期减准是必须的。不过，没有调整的升市并不能持续，中证监的孖展风险提示，是否真的志在冷却股市，不易证实。然而，市况最好还是趁今次中证监的举措而回吐一下，让迟来的资金可以上车，上证跌回4,000点以下，国指回落至14,000点之下，到时上车及增持都会较稳阵。

中国对股市的政策早已现形，股市要为经济集资减债，中国内地A股的新股上市注册制度尚未落实，新股上市热潮未揭开，地方政府持有的资产还在等上市，证券化后套现；刚搭建起的“沪股通”3,000亿人民币限额只用上了1,764亿人民币，占上限的58.8%，此后还要加码，还有“深港通”下半年开通；所以，中国最紧要是Ａ股长升长有，太快太急升爆了，外资怎会进场呢？中国内地的经济正处于转型期，实在太多政策机遇了，其中之一是国家住房政策银行。住建部两位官员张其光及崔勇周前撰文表示，设立国家住房银行的条件已经成熟，文章里有几个观点甚值得留意：一是肯定了房地产业对经济的重要；二是指出今波的楼市调整是在没有政策干预下出现，换言之，是住房需求出现不足，文里提到“房地产市场已经发生结构性变化，从供给约束转化为需求约束。如不能有效增加住房需求，房地产下行趋势将难以遏制”。

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市场避险，金价有力突破/ 苏子

标普500指数期货（ES）于2月以大阳烛高收，但3月以至4月已过了大半个月，却仍未能继续顺势走高，上周更在突破2月25日的2,117.75高位向下延伸的短期下降阻力线后出现假突破的走势陷阱；与此同时，周线MACD继续呈现顶背驰的不利讯号，故ES稍后甚有机会因上周未能顺利突破3月27日的2,107点高位，反而跌至100天平均线支持以下而出现逆转性的回落。换言之，向下跌破3月26日2,033.25低位支持及200天平均线支持后向下急挫的可能性大增。由于目前ES跌破上述支持后，已同时失守20天保历加通道底部支持，而且亦已低于日线一目均衡图云雾区的2,044点底部支持，从技术上已向下出现多重突破的恶劣走势来看，相信2,000点心理关口亦将不保。倘若届时ES真的出现如此恶劣的走势，相信环球股市表现肯定好不到哪里去。

一旦环球股市本周结束近期的良好上升势头，预料市场避险情绪亦将上升，金价理论上将受惠造好；加上黄金ETF持仓亦出现近期罕见连续两个交易天增加，配合上周五金价升至日线一目均衡图云雾区的1,198美元底部阻力、1,200美元心理关口及10天平均线阻力以上来看，本周金价较大机会在突破上周四及五的高位阻力后，有力一举突破100天平均线阻力及20天保历加通道顶部阻力，从而挑战日线SAR指标阻力及本月的1,224.20美元高位阻力。

留意目前金价的日线ADX线仍在两条负DI线以下，而且ADX线的斜率（Slope）仍在明显向下，暂未有回升迹象，令人担心金价暂时仍欠缺向上爆升的动力。投资者若采取破位追买的策略，入市后一直乏力升破一目均衡图云雾区顶部（1,227美元），便不宜太过进取，并要有见好即收的心态。

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