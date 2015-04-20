美国个股：摩根士丹利与纽约州检察官谈判以5亿美元和解调查案--WSJ

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月19日 - 华尔街日报(WSJ)周日线上版引述熟悉内情人士报导，摩根士丹利正与纽约州首席检察官施奈德曼(Eric Schneiderman)磋商，打算以5亿美元和解一宗调查案。施奈德曼正在调查摩根士丹利是否在销售抵押贷款债券时误导消费者；那些债券在金融危机期间价值减损。
报导指出，协议可能包括摩根士丹利支付若干现金并提供消费者救济。
然而报导称，摩根士丹利和施奈德曼办公室近期不太可能达成协议，正讨论中的条款已有变化。根据消息人士，提供给处境艰困屋主的救助将占和解总值的一半以上，但消费者救济的形式还不清楚。
报导表示，摩根士丹利是否需提高法务预备金因应与施奈德曼办公室可能的和解案，也还不清楚。
稍早施奈德曼办公室声称，摩根士丹利在出售前述债券商品时，误导并忽略了支持债券的贷款质量状况重要细节。摩根士丹利表示不认可那些指控。但3月时路透曾报导，摩根士丹利正在进行和解谈判。
目前无法立即连络上摩根士丹利主管对此报导置评。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-