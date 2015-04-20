美国个股：摩根士丹利与纽约州检察官谈判以5亿美元和解调查案--WSJ

路透纽约4月19日 - 华尔街日报(WSJ)周日线上版引述熟悉内情人士报导，摩根士丹利正与纽约州首席检察官施奈德曼(Eric Schneiderman)磋商，打算以5亿美元和解一宗调查案。施奈德曼正在调查摩根士丹利是否在销售抵押贷款债券时误导消费者；那些债券在金融危机期间价值减损。

报导指出，协议可能包括摩根士丹利支付若干现金并提供消费者救济。

然而报导称，摩根士丹利和施奈德曼办公室近期不太可能达成协议，正讨论中的条款已有变化。根据消息人士，提供给处境艰困屋主的救助将占和解总值的一半以上，但消费者救济的形式还不清楚。

报导表示，摩根士丹利是否需提高法务预备金因应与施奈德曼办公室可能的和解案，也还不清楚。

稍早施奈德曼办公室声称，摩根士丹利在出售前述债券商品时，误导并忽略了支持债券的贷款质量状况重要细节。摩根士丹利表示不认可那些指控。但3月时路透曾报导，摩根士丹利正在进行和解谈判。