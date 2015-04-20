修正-汽车产业：外国车厂大力押注中国市场，尽管成长放缓

(更正：改正第二段中错别字，“丰田汽车 的福特汽车”，应为“丰田汽车 和福特汽车”)

路透上海4月19日 - 外国汽车厂商继续向中国工厂投资，尽管中国经济成长放缓抑制销售增长。中国是全球最大的汽车市场。

福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 和通用汽车 没有显示出减慢计划中投资的迹象，而丰田汽车 和福特汽车 也在推进在中国扩张的新计划。

而这些行动的背后，是中国经济放缓在第一季进一步打压汽车市场，当季销量仅增长3.9%，远低于去年同期的9.2%增幅，也与中国汽车工业协会对今年预测的7%的增幅相距甚远。

外国厂商并不担心中国市场第一季放缓。在本周的上海车展上，许多外国厂商预计会为中国市场推出新车型，包括福特重新设计的Taurus汽车。但市场调研公司IHS Automotive的亚洲主管James Chao表示，如果年内整体经济持续减速，则国际汽车厂商可能需要重新考虑其中国扩张计划。

一些外国车厂第一季的增长速度仍高于整体市场，比如福特销量增长9%。

“这仍然是一个两极分化的市场，国内厂商的产能利用率可能在60%左右，而合资企业则在80-85%。差距很大，”Chao表示。

咨询机构TNS Sinotrust驻上海的研究主管Anthony Lau表示，中国汽车销量即便是高个位数增长，也远远好于其他市场。

根据对汽车制造商开支的年度调查，去年在整个行业用于新建或扩大产能的支出中，中国占到一半以上，其中工厂投资价值127亿美元。

**增加产能**

Chao指出，外资汽车厂商或将吸纳国内小车企的更多闲置产能，比如福特汽车收购了哈尔滨哈飞汽车的一座工厂，2016年升级改造完工后将使年产能增加20万辆。

福特在杭州的新厂上月投产，年产能25万辆。

甚至丰田汽车也结束了数年的扩张冻结期，投资4.4亿美元在广州合资工厂增添新设备和第三条生产线。该生产线可能将于2017年投产，年产能约为10万辆。

大众汽车发言人称，公司目标是到2019年中国工厂的年产能从2014年的350万辆升至500万辆，这是总计220亿欧元投资计划的一部分。