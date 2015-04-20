港报财经评论：大市趋整固，资金轮流炒--经济日报4月18日

大市趋整固，资金轮流炒/ 林瑞芬

恒指昨收27,653，跌0.3%，仍受制28,000。国指收14,536，跌1.25%，受制15,000。大市成交额2,145亿港元，周内则维持日均成交额二千亿港元以上，市场资金充裕。认清国策大方向，捉紧牛市趋势每个变化。有指中国内地GDP首季虽保7，但以中国内地惯常只有高估无低估的情况，观察运输指标、发电指标等，实质GDP其实可能如社科院估低于“7”，托底经济的迫切性在。定向加大刺激力度，不外乎加重基建的投资、放宽对房地产业的调控、推销国产设备等，另外按低社会融资成本，降息降准等，在预期下，上证在4,000点新起点下，续昂步走，昨升2.2%至4,287收市。打新资金回流，为牛市提供充足水源！惟累计涨幅不少，投资者心情也是相当矛盾，怕被按牛头，还是留意多些政策风点吹。

国务院批准建设“华龙一号”三代核电技术示范机组，是日本福岛事件以来首例三代机组获得批准，启示急于推动自主核电技术设备出海外的讯号，脗合稳增长大形势。国策推动清洁能源之势，连外资苹果公司都想分一口，最新据苹果专职环境副总裁莉萨．杰克逊透露，公司正在中国四川建设包含两个太阳能电池阵列的太阳能项目，将是苹果在美国之外建设的第一个太阳能项目。该项目建成后，每年将生产8千万千瓦时的清洁能源，大致相当于6.1万个中国家庭的用电量。

核电、光伏股等都是收集的组合重心股份，稳健的建议，仍旧的心水是信义光能 及兴业太阳能 。跟进最新走势发展，信义光能近周试闯3港元阻力但未能高收，后市视为突破之关键讯号，后市守稳2.7港元，等确认上企3港元，向上阻力将减，中期目标若以突破图显示的三角形论，量度上升目标约至3.9港元左右，昨收2.87港元。兴业太阳能走势论，股价暂在10至15港元上落区，10港元支持力强，挑战15港元机会不小，昨收13.1港元。后市目标至少15港元，中期17港元，12港元收集。按ETNET综合预期，其2015年度每股盈利料为1.51港港元，中期目标价折合PE约11倍。

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国指趁跌，入市买货/ 余少文

中国内地愈示警，A股愈强，似乎上证综合指数可以提早达标。至于国企指数昨日相对弱势，先升后跌，但只要成功升破14,800点，可以直扑16,900点，调整是入市良机。上证昨日一度高见4,317点，全日升92点或2.2%，收报4,287点；沪深300指数升82点或1.8%，收报4,596点，沪深两市成交额合计超过1.5亿人民币，尤其沪市成交额超过9,000亿人民币。可惜香港投资者似乎非常冷静，国企指数曾高见14,942点，最后倒跌183点或1.2%，收报14,536点，如由高位回落计算跌超过400点，成交额402亿人民币；而红筹指数升34点或0.6%收报5,358点，成交额257亿人民币，似乎是资金流向落后的红筹股身上。

虽然A股呈强，但担心的问题仍未解决，一是中国内地投资者疯狂，日均A股新增开户数由去年11月约2.8万户，到今年1月的约9.9万户，3月更急升至22万户，过去两周日均开户数再升至36万户，似乎中国内地市民很快全民皆股。另一担心是技术指标中的9天RSI超买或顶背驰，不管是日线图还是周线图都出现这现象，即使是国指亦面对超买问题，或是国指昨日回落的原因之一。尽管技术指标超买再超买的现象经常出现，尤其超买尾声的升幅可能会更大，故暂时只是示警，提出居安思危而已，读者要严守止赚蚀位。

然而，上证升至4,300点水平，距离今年目标4,400点愈来愈接近，但调整的机会率也在上升，因为证监会主席肖钢提醒新投资者，充分估计股市投资风险，只是A股不跌反升，也可以说A股确实强势。惟数据显示，沪市融资融券额有回落迹象，或是大户开始收敛，只是A股一旦出现调整，而国指一定会被拖累，至少要回试10天平均线，即指数可能要跌700点左右。当然，国指由3月底低位11,846点升至昨日高位14,942点，上升3,096点或26%，可以说是近数年最强的升浪，如调整700点也是正常，只是喜欢以黄金比率来预期调整支持位，如以上述升浪计算，调整0.236倍、0.382倍和和0.5倍分别为14211点、13,759点和12,620点，可作为调整参考。

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