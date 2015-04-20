港报社评：泛民须考虑香港最大利益--星岛日报4月20日

政制改革方案将于本周三提交立法会，特首普选能否落实，取决于泛民议员是坚持「捆绑」投反对票，还是最后改变态度，让香港民主踏出历史性一步。

泛民议员虽然大声疾呼说争取「真普选」，其实在思量政改立场时，主要是计算政党势力得失，以及个人的名声荣辱，而回避几个关乎香港未来的重要问题。

首先，政制的制定，离不开香港的宪制地位。香港不是一个国家，亦非独立的政治实体，根据中国《宪法》与《基本法》，它是中国主权下的特别行政区，其政制必须建基于这个关系，不能违反国家主权与国家安全的原则。

第二，对香港来说，如果今次特首普选能成功推行，香港政治将进入一个新时代，政党与有志从政的人都可以在新选举制度下，进一步受民主的历炼，培养出更多政治人才，政党亦将更趋成熟。这才是香港政治发展的正路。特首普选倘受到阻挡，往后必是长期斗争和无休止的对抗，为此付出沉重的代价，将由未来几代人承担。

第三，究竟用甚么手段争取民主，才最有效，令香港得益最大，伤害最少？泛民对这问题一直没有深切思考，结果在去年「占中」犯了大错。如他们痛定思痛，应及时矫正错误，重订务实的策略。

泛民到今日仍然企硬，主要因害怕不投反对票会丧失「基本盘」，于未来选举溃败，部分议员则要保住「贞洁」，说到底，都是为自己着想。

面对这重大转折点，真正的政治家应该站于更高层次，看得更阔更远，为了香港大局，捐弃个人得失，作出对得住市民也对得住历史的决定。

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