港报社评：官员落区凝聚民意，制止非法狙击歪风--文汇报4月20日

政务司司长林郑月娥昨天表示，民意对推动政改有决定性的作用，政府公布政改方案后，会动员整个问责团队落区进行大型宣传工作。官员落区宣传政改，可进一步凝聚支持普选的民意，推动更多市民促使反对派议员转呔支持普选方案。

2017年实现500 万合资格选民一人一票选举行政长官，是香港民主的大飞跃，亦是香港社会的主流民意和最大共识。官员落区解释宣传政改方案，有助市民了解政改方案的具体内容和意义，进一步凝聚支持盼望落实2017年一人一票普选特首的民意。

这次落区宣传工作不会单由政改谘询专责小组进行，而是会动员整个特区政府的问责团队参与。政改谘询专责小组在前两轮谘询工作中，广泛接触市民和社会各界，出席了数百场活动，坚持理性务实、开放包容、求同存异，为社会聚焦讨论政改提供良好指引。现在，阻碍落实普选的关键是掌握关键少数票的反对派议员声称要否决普选。问责团队落区宣传政改方案，将会见更多市民和团体，推动更多的市民向反对派议员表达落实普选的诉求，促使他们转呔支持普选方案。

到目前为止，反对派仍然坚持反对特区政府根据全国人大常委会「8·31」决定制定的政改方案，因此，不能排除有反对派激进分子和团体发起针对落区官员的狙击行为。若发生激进分子的狙击、侮辱、谩骂行为，既是非法暴力行为，也是对民主精神的践踏。社会各界应严厉谴责，警方也须严格执法。

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