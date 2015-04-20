港报社评：中国撤侨展现承担，国民有责外地慎行--明报4月20日

中东国家也门战火愈演愈烈，中国政府本月初迅速完成大规模撤侨行动，还助己助人，帮其他国家撤走侨民，赢得国际舆论一致好评，并将美国的护侨表现比下去。

中国这次也门撤侨行动，不仅有助树立大国形象，也有利彰显中国作为负责任大国的能力与担当。可惜的是，中国政府在提升国家形象的艰辛努力，却常常因为小部分国民在外地的不守规矩乃至肆意妄为而被糟蹋抵消。外交部领事司副司长翟雷鸣上周在一个工作座谈会上，便痛批一些国民在境外「不知道规避风险，违反当地法律，到处乱刻乱画、乱丢垃圾等，既给后来同胞带来了负面影响，也挥霍了国家资源、影响了国家形象」， 「在海外给我们带来了很多羞辱」。

中国迅速崛兴，触动了不少国家和民众的神经，对中国心存疑惧者大不乏人，一些外国舆论更不时指控中国搞「新殖民主义」或「资源掠夺」，宣扬「中国威胁论」。虽然近年北京当局在外交上下了不少工夫，力图强调中国是负责任大国，然而每次有国民和中国企业在外地胡作妄为，都必然成为外国舆论炒作「恐中疑华」情绪的最佳口实，令到得来不易的改善形象努力付诸流水。

中国政府竭力保障身处海外公民的权益，值得称赞和肯定，但正如翟雷鸣所言， 「离开了中国，任何一个中国人就是中国的全部。每一名身处外地的中国公民，都必须紧记自己应有的责任，对国家、对当地人、对自己负责。

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