投行观点：中国未来几月货币政策有望续松，年内可能再降准50个基点--瑞银

路透北京4月20日 - 国际投行瑞银经济学家汪涛和胡志鹏在中国央行周末降准后发布报告称，此举确认了央行保持银行间流动性充裕、基础货币稳定增长的宽松政策立场，预计未来几月货币政策有望进一步放松，降息、扩大PSL、降准等皆有可能。

瑞银预计，此次降准直接释放1.2万亿左右的流动性，降准后货币市场利率有望在未来几月进一步下行，而基础货币增速则可能开始持稳。

报告指出，降准不仅可以提振市场和企业信心，更重要的是可以限制货币信贷条件被动收紧，保证流动性和信贷充裕，从而抑制金融风险、保证金融稳定。

他们认为，中国未来几月货币政策会继续放松，可能的手段包括降息、扩大PSL、放松人民币贷款额度和其他信贷限制条件等，年内仍可能有一次50个基点的降准。

而这些举措推出的时点取决于基础货币增长状况和国内流动性状况，这两者又受外汇占款的影响。

瑞银目前仍维持中国2015年经济增长6.8%的预测。