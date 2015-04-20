港报社评：反思施教仁案，为银发族开拓活路--信报4月20日

「法官，你是不食人间烟火的吗？」提出质问的是一名被判入狱4个月的73岁伯伯的妻子，入狱的原因是这位名叫施教仁的硬汉老而弥坚，不愿领取综援，一心自力更生，奈何年纪老迈难觅工作，于是利用假身份证和假保安证虚报年龄，讹称未满任职保安员的65岁法定上限。警察牌照课更新资料之时揭发这一宗证件造假案，被告坦白认罪，法官李唯治认为不能因年纪大便以人道理由获轻判，否则「九十岁都会造假证」，最终判囚四个月。

辩方律师求情之时指出，被告没有不良嗜好，一直奉公守法，而且工作称职，多次获得警务处颁发嘉许状。可惜法官铁面无私，将被告的嘉许状视作「骗回来」，理由是警务处若知实情就不会嘉许。

老人家凭一己之力工作赚钱，虽说违反了法例规定，但始终没有伤天害理，为什么非要冷酷无情地判令这位患有糖尿病高血压的长者受牢狱之苦？其实有关当局反而更加应该从施教仁案出发，好好思考一下，如何为宝刀未老的长者开拓一条活路。

香港人的平均年龄愈来愈高，不少所谓长者过了退休年龄仍然精力充沛，尚有能力发光发热，绝对不甘心依赖综援过活。与其担心人口老化，不如让为数众多的银发一族继续与整个社会共存共荣。

银发族不但有很多人尚有工作能力，他们的消费能力亦不容小觑。在日本，发展银发商机早已不是什么新鲜事儿，经济潜力简直是天文数字，香港若可从中参照，又是一盘扭转乾坤的生意经。发展银发商机一旦成形，长者服务长者的工作机会自然大增，长者就业不会像今时今日那样困难重重。

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