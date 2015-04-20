港报社评：保牛市兼降准，稳经济促就业--经济日报4月20日

中证监急澄清非要遏股市、人行昨又宣布减存款准备金率一个百分点，释出1.3万亿人民币。中央连番出招，加力稳经济，应是要免第二季增长跌穿7%，危及就业，减息应已如箭在弦。

中证监周五晚突然公布7项有关融资融券的规定，令A股期货急挫，港股夜期亦受累狂跌逾700点，市场本预期港股今早开市势裂口急挫。中证监周六急忙澄清，指有关措施只是理顺融资融券的操作，非要鼓励沽空、打压股市，令市场转为预期今天港股跌势可望减少。

人行周日突出重手，宣布降低存款准备金率，估计释出资金达1.3万亿，令市场资金大增，中港两地股市今早开市有望不跌反升。如此戏剧化转变，底因只有一个，就是中央要加力稳经济。一方面出招处理遏股市狂牛的措施被过分解读，以免财富效应与市场气氛对消费与经济的正面作用受损，另一方面更放水直接催谷信贷，刺激经济。

今年第一季内地经济增长仅7%，中央要避免第二季跌穿7%水平，更重要的是如国务院总理李克强所言，更注重的是增长背后的就业。今年第一季城镇新增就业仅320万个，较去年同期减少7%，不但是过去5年首次按年下跌，更是2011年第一季以来最少，反映就业引擎动力有所减弱。

何况，今年高校毕业人数达破纪录的749万人，令就业市场面对更大压力，内地有需要及早稳住经济、加温就业引擎，以免吸纳劳动力不足，威胁社会稳定。

故此，中央将续加大财政政策、加快投资项目审批与上马、加快推进有利增长的经济改革措施，在货币政策上亦更偏向宽松，在昨天降存款准备金率后，今季势将再减息。

中央要稳增长，出招包括放水刺激经济，对遏股市狂牛又投鼠忌器，故可预期，中港两地股市不但大涨小回格局不改，且大时代式的急剧波动大幅上扬仍是主轴。然而，各界虽都将焦点放于牛市大时代，惟中长期更重要的，是中央放水刺激经济，资金会否只流向资产市场，造成短期繁荣景象，经济后劲却持续不足？此便视乎中央在放水浮起股市与经济下，能否把握换来的时间，着实推进经济改革，令经济毋须放水打补针，中期仍能维持在约6至7%的中高速增长。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘