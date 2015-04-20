《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
*明报：
--据英国《金融时报》报导，近年业绩持续受压的汇丰控股 加快“瘦身”步伐，计划逐步退出表现不理想的业务，包括结束旗下巴西及土耳其的零售银行业务。
--四环医药 进一步披露，在2011年收购多家药企后，部分产品外聘营销服务费用列作分销开支的入帐方式被指不恰当，故拟统一合并到集团财务帐目处理，其股份将继续停牌直至另行通知。
*星岛日报：
--中国智能 将和深圳市粤港直通车广告合作，使用广州铁路辖下的广九（广州至红磡）直通车厢内的无綫网络设备，提供免费Wifi，并通过在车厢安装蓝芽发射器，为乘客提供最新的中港资讯。
--据英国《星期日泰晤士报》报道，英国快速时尚品牌New Look正与一些内地一些大型投资者洽商出售股份事宜，复星国际 也在洽商之列。
*东方日报：
--长和 旗下新盘将军澳“致蓝天”全数1,600多伙单位在半个月内接近沽清，套现逾120亿港元。（完）
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(整理 刘雅丽；审校 雷美珍/曾祥进)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。