《香港报摘》--其他报纸重要消息4月20日

*明报：

--据英国《金融时报》报导，近年业绩持续受压的汇丰控股 加快“瘦身”步伐，计划逐步退出表现不理想的业务，包括结束旗下巴西及土耳其的零售银行业务。

--四环医药 进一步披露，在2011年收购多家药企后，部分产品外聘营销服务费用列作分销开支的入帐方式被指不恰当，故拟统一合并到集团财务帐目处理，其股份将继续停牌直至另行通知。

*星岛日报：

--中国智能 将和深圳市粤港直通车广告合作，使用广州铁路辖下的广九（广州至红磡）直通车厢内的无綫网络设备，提供免费Wifi，并通过在车厢安装蓝芽发射器，为乘客提供最新的中港资讯。

--据英国《星期日泰晤士报》报道，英国快速时尚品牌New Look正与一些内地一些大型投资者洽商出售股份事宜，复星国际 也在洽商之列。

*东方日报：

--长和 旗下新盘将军澳“致蓝天”全数1,600多伙单位在半个月内接近沽清，套现逾120亿港元。（完）

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