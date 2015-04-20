专家观点：中国仍有降准空间，稳增长须改革创新与强力财政货币政策

路透北京4月20日 - 中国央行周日降准一个百分点，民生银行研究院院长黄剑辉表示，未来仍有降准空间。为扭转经济下行趋势，建议采用‘双强’政策组合，即强有力改革创新+强有力的财政货币政策。

黄剑辉表示，中国基础货币供应已由被动的外汇占款投放转为主动投放，基础货币增加的空间有限，需要释放存款准备金来提高货币乘数。而当前存款准备金率仍处于高位，为货币政策提供了更多空间。而改革是为了盘活生产力存量，创新是为了提升生产力的增量，其共同的效果是提升全要素生产率。

他指出，从1990年以来中国的政策组合来看，大体分为四种：一是1990年到1991年的弱改革创新+偏弱的财政货币政策。二是为应对1998年东南亚金融危机，1998年到2001年的强改革创新+强有力的财政货币政策。三是为应对2008年金融危机的弱改革创新+强有力的财政货币政策。第四种是过去两年以来，中国政府实施的强改革创新+偏弱的财政货币政策。如今，应该再次启用第二种“双强”政策组合。

黄剑辉建议，将货币政策的着眼点放在管控“货比供给增速差距”。在当前经济增速放缓，下行压力较大的情况下，建议“货币供给增速差”应保持在正四至五个百分点左右，应对M2同比增速当前应提高至13.5%左右。

在上周中共中央政治局常委、国务院总理李克强在国家开发银行和中国工商银行考察期间，在不同场合先后四次敦促各商业银行“减少服务收费”，支持实体经济发展，考察国家开发银行时两次要求任务“加码”。表示在经济新常态下要有新举措，稳健货币政策要灵活有效，加大定向调控和结构性改革力度。

黄剑辉认为，3月份除信贷外社会融资总量零增长，这意味着2010年以来风生水起的“影子银行”体系正在持续收缩，对应的是地方政府平台和房地产行业的降杠杆。中国还面临着资本外流明显的现象，对应人民币虽然小幅贬值，但仍有一定贬值空间。