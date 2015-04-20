《交易视点》中国降准后资金更宽，债市加杠杆操作风险较小--中信证券

路透上海4月20日 - 中国中信证券 固定收益部最新债券市场周报称，周末央行全面降准1个百分点、释放流动性超过1.2万亿，一系列政策显示宽松态度，预计资金面将更趋宽松，债市加大杠杆的操作风险较小。

前瞻地看，虽然信贷投放维持高位，但受外汇占款流出和表外融资减少等因素影响，M2 及社融余额同比增速明显下滑，与此同时，一季度GDP和3月份工业增速环比增速均降至历史低位，经济呈现加速下滑的态势。

鉴于基本面的低迷表现，宽松政策将延续以避免经济硬着陆的风险，此前央行连续下调逆回购利率并通过MLF大幅投放流动性，近期李克强总理召开经济形势座谈会，强调“经济下行压力持续扩大加大定向调控力度”。

此外，江苏省地方债发行意外推迟，意味着导致债券市场调整的地方债券供给问题或有变化，建议持续关注。

对于交易型机构而言，随着降准政策落地可以考虑部分获利了结；随着资金面更趋宽松，收益率有望中枢下移，中短期债券风险较小，建议择机加大仓位、坚定持有；长期债券受制于供给冲击，下行幅度恐怕不及短端，考虑到期限利差已经明显扩大、地方债供给或迎转机，可以控制仓位适当参与。

**经济加速下行，二季度保7%基本无望**

2015年一季度GDP同比增速下滑0.3%至7.0%，季调后环比折年率仅为5.3%；3月份工业增加值同比增速仅为5.6%，较1-2月份累计同比明显下滑1.2个百分点，环比折年率仅为3.0%附近，经济呈现加速下滑的态势。

值得注意的是，今年一季度GDP平减指数仅为-1.1%，落入负数区间，意味着总量经济进入定义中的通缩状态。

外需方面，人民币升值的滞后影响导致今年一季度出口增速下滑；内需方面，基建投资成为唯一亮点，制造业和房地产投资拖累投资增速再次下滑。前瞻地看，经济硬着陆风险加大。

首先，民间投资低迷与实际利率高企相关，企业投资意愿难以出现改善。

第二，由于行业大周期处于拐点附近，并且当前地产库存仍然处于高位，销售反弹以及开发商的预期改善都有限度，地产政策对于地产投资的效果较弱。

第三， 财政政策依然受制于财政收入以及地方债务规范的制约，地方政府投资意愿也不足，基建投资很难维持高位。

第四，今年以来人民币实际汇率持续升值，预计将拖累二季度出口增速进一步下滑至0%附近。另一个不利因素在于去年二季度政策发力带动经济回暖，经济的环比增速高达8.2%，意味着今年二季度即使维持GDP平稳增长，所需的政策力度也非常大；在理想的情况下，二季度财政和货币政策多方面发力，二季度GDP增速小幅下滑至6.8%附近，工业增速落在6%附近。

**社融增速加速下滑**

3月份新增贷款规模新口径为1.18万亿元，扣除非银金融机构贷款约为9,955亿元，社会融资规模为1.18万亿，3月份M2同比增速下降0.9个百分点至11.6%。

（1）一季度新增信贷规模为3.68万亿，基本符合季节性投放规律；结合表外融资明显收缩，表外转表内的特征明显。

（2）受外汇占款流出和表外融资减少等因素影响，M2同比增速明显下滑。

（3）社融增速加速下滑，经济下行压力加大。社融增速是更有效的宏观流动性指标，加上表内信贷扩张实质上是替代表外融资渠道，单纯考察信贷增速预判宏观经济将出现偏差，根据社融增速加速下滑，我们认为当前经济下行压力加剧。 (完)