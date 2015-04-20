《交易视点》中国降准有利资金持续宽松，短融利差有望压缩--中信证券

路透上海4月20日 - 中国中信证券 固定收益部最新信用周报称，周末准备金率的下调有利于资金面继续维持宽松状态，短融利差有进一步压缩的空间；短端产品收益率仍有较大的下行空间，投资者可选择中低评级短端产品进行配置。

**天威中票利息兑付仍有回旋空间**

二季度货币政策预计将保持宽松状态，资金面将维持宽裕。目前信用债与金融债信用利差处于均值水平，而长端收益率水平处于近期波动（5年AAA4.30%-4.95%）一个相对中枢的位置。

相对宽松的货币政策将推动收益率进一步下行，5年AAA中票有望达到前期4.3%的低点；对于配置盘，3年左右中低评级债券仍是我们推荐配置的主要券种。

上周二晚间，央企子公司保定天威集团发布11天威MTN2本月21日利息兑付存在不确定性的公告。

保定天威集团本身已资不抵债、信用评级已下调至BB级别，公告多笔债务逾期导致涉及多起诉讼及资产保全请求，信用风险暴露已久。本次公告也是公司资金周转存在问题的写照。

不过作为兵器集团下属子公司，且本期票据由大行承销，其利息兑付仍有较大的周旋空间，债券市场国企尚无违约的记录恐不容易打破，但仍需密切关注。

**城投债性价比仍较好**

上周城投债收益率有所下行，7年提前还本的中西部地级城投债二级市场收益率下行10BP至5.90%左右的水平。

原定于本周发行的江苏地方债招标延后，大概率是因为当周利率债供给偏高有关。总体而言，城投企业仍是基建投资的重要主体、具有政府隐性信用，性价比仍然较好，建议优久期3年左右的产品进行配置。

**个券点评**

上周共有128只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量2,072.80亿元。

短融和超短融，15中油股SCP002、15中信股SCP001、15大唐集SCP003、15苏交通SCP005、15苏交通SCP006、15华电SCP005、15国电集CP002、15宁沪高SCP003、15武钢SCP001、15武钢CP002、15五矿SCP00415、沙钢SCP002、15包钢集SCP003、15亚泰SCP002、15瓮福CP001、15沪世茂CP002、15闽稀土CP001、15重汽CP001。

中期票据，15中油股MTN001、15中建MTN001、15广汇集团MTN002；私募票据，15兖州煤业PPN001、15北电PPN001、15鲁宏桥PPN002、15长沙城投PPN001。

企业债，15淮诚债（有担保）；公司债，13包钢04（有担保）。 (完)