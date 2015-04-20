《KEMP专栏》伊朗达成核协议的前景，已经对油价造成打压

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
核谈判代表需要在2015年6月底之前确定“共同全面行动计划”的细节。
多数观察家认为，之后还需要6-18个月时间通过美国国会的批准、伊朗方面完成初步工作、联合国安理会通过决议。
假设所有这些必要的准备工作能在12个月内完成，新增伊朗原油供应可能在2016年6月左右开始进入国际市场，也许提前或延后几个月。
2016年下半年与2017年布兰特原油期货价格较低，可能是额外供应的影响，反映了对伊朗核协议能够达成并解除制裁的预期。
其它一些因素也在影响较长期价格，包括已开钻但尚未完成的油井储备，以及钻井活动将再度加速的前景。
但伊朗原油的增加幅度与时机，目前是影响2016及2017年油价的主要因素之一。(完)
(编译 杜明霞/张涛；审校 王丽鑫/戴素萍)
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