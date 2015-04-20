台湾债市：五年债殖利率早盘微跌，短线续处既有区间窄幅波动

路透台北4月20日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周一盘初小跌。交易员表示，早盘台北发生有感地震，令主流券殖利率稍有向下盘跌，但殖利率跌幅有限、量能亦未放大，料今日殖利率仍在既有区间窄幅波动。

他们指出，目前多空消息较显凌乱，包括美股周五重挫及周日中国央行时隔两个半月后再度降准，市场仍在消化中，且美国债市持续盘整，尚未释出新的方向，短线台债料续为区间盘整格局。

〞地震对盘有点小影响，(殖利率)小小跌但又回来了。〞一位大型票券资深交易员说。

台湾中央气象局稍早表示，本地时间09:42左右，在台湾东部海域附近发生有感地震，震度达芮氏规模6.3，宜兰、新北市为4级、台北3级。

美国公债收益率曲线周五趋平，此前数据显示3 月美国消费者物价指数(CPI)连续第二个月上升，但同比小幅下跌。指标10年期公债价格 收益率尾盘报1.85%，和CPI数据公 布前的水平变动不大。在CPI数据公布后，该收益率迅即升至1.91%高位。

本地时间10:19，104/6殖利率跌0.45基点，报0.9935%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.985-0.995%

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