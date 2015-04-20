《交易视点》中国股市震荡料加剧，转债逢调整关注低吸机会--中金

路透上海4月20日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，我们维持转债市场“终点难惊喜，过程（和个券）不放弃”的大思路，后市股市震荡加剧，持有待涨判断不变，逢调整关注低吸机会，临近赎回品种逐步兑现。

鉴于政策频出，以及之前累计了较高涨幅、热点扩散对资金消耗加大，股指短期波动无疑将加大。但超预期幅度降准、证监会更及时澄清、打新资金回流、货币政策放松预期升温，市场波动加大，市场活性仍将较强。

如果股指继续快速冲高，需要关注政策平抑风险。从更长周期来看，驱动股市上涨的工具性市场、居民资产再配置、货币政策放松、经济托底等主线未逆转，上升趋势有望继续。

仍相对看好民生、歌尔、深机、电气、格力、洛钼等转债，宝钢EB是刚性配置资金必配品种，歌华、深机、深燃、齐峰等均有转股后持股价值。不幸的是，随着又一批个券面临赎回压力，转债品种可操作空间进一步压缩，期待新券及一级市场申购机会。

**市场回顾**

上周资金继续涌入股市，股指在周一一举突破4100点，随后在打新、中证500期货上市等因素影响下调整，但市场情绪很快回归积极，周四、周五连续两日大涨百点，成交量也创下历史新高。上证综指当周累计上涨6.27%，创业板则略显疲弱，前期热点板块多缩量下跌。盘面上，建筑、国防军工、交运、银行和机械设备等涨幅居前。

转债平价指数表现与股指接近，但个券分化程度稍大，转债经历前期的估值压缩后跟涨能力渐强，转债指数在民生表现平平的情况下仍取得3.67%的涨幅，符合上周预判。个券方面，电气、深燃、歌华等转债表现优异。

**基本面跟踪**

经济弱→政策放松→股市牛的“死循环”？

1、经济仍疲软。一季度GDP同比增速为7%，季调后环比增速仅为5.3%，GDP平减指数-1.1%。而3月当月工业增加值同比增速下滑到5.6%，放缓更为明显。GDP增速与工业增加值之间传统的强相关性出现背离，部分可能源于经济转型的成效，也与春节较晚等技术影响有关。

在经济增长疲软的背后，我们看到房地产投资下行、广义财政萎缩、资金脱实向虚（融资融券、打新等资金）、货币条件偏紧（人民币和实际利率双高）等诸多因素。而社融数据仍不理想，信用创造遇阻，且部分资金借道信贷等途径流入股市而非实体经济。

2、经济增长已经临近区间下限，托底力量加强再所难免。影响中期经济走势的核心焦点依然在房地产，政策放松带来边际改善可能，但房地产弱势格局难以显着改善。

财政政策有必要在稳增长方面发挥更积极的“托底”作用。但1季度财政收入同比增速降至3.9%，政府性基金收入同比下跌33.3%，钱从哪里来仍是一个问题。在通缩隐忧增大背景下，加上经济疲软，货币政策有所放松是应有之意，有必要通过降准、降息纠正明显的正利率，提供相对宽松的货币调价。

3、股市受益？在这种格局下，企业盈利难超预期，这在工业企业利润和近期的年报初步数据已经有所体现。但经济仍托底，尾部风险不大，政策放松边际上改善投资者预期。与此同时，在资金驱动的市场当中，加上实体经济疲软，货币政策放松对股市仍有较强的外溢效应。

时间周期上，从资金驱动到业绩驱动憧憬仍有发酵空间。当然，反哺实体是目标，国企改革和IPO加速等不难理解，限制杠杆操作等仍将带来风波风险。债市同样将受益于货币政策放松，但受制于股市及打新的资金虹吸效应、地方政府债置换引发的供给结构冲击，收益率陡峭化特征明显，信用债配置价值明显，杠杆风险降低。

**降准影响几何**

央行周日宣布降准1%，并对涉农、小微企业贷款的金融机构实施额外定向降准，降准释放资金约12,100亿元。

1、如上述，经济疲软，严重的正利率，汇率为一路一带、人民币国际化、人民币纳入IMF特别提款权货币篮子评估等束缚，降准、降息等货币政策放松势在必行。此外，地方债等发行在即，也需要货币政策的配合。

2、本期降准时间不出意料但幅度超预期，强化货币放松周期的市场认知。货币政策宽松且仍将继续的背景下，加上资产端收缩，“不持有现金就是胜利”，对股、债都将是利好，股牛债不熊大逻辑不变。

收益率曲线将陡峭化下行，毕竟长端还面临股市及打新的资金虹吸效应、地方政府债置换引发的供给结构冲击和经济预期好转等制约。股市同样最赢家，股市赚钱效应已经体现，货币政策的累计和溢出效应将得以显现，对银行、地产及高负债板块都将是利好。

中期看，除经济基本面之外，如果打新机制能够市场化调整，股、债都将迎来一次资金再配置浪潮。

**股市研判**

4月17日证券业协会等联合发布《关于促进融券业务发展有关事项的通知》等，该文引发新加坡A50期货暴跌。证监会新闻发言人在18日予以澄清，称该通知不是所谓的鼓励卖空，更非打压股市。

我们的看法如下：

1、其心拳拳，其意昭昭。监管层期待是慢牛和健康牛，过快上涨及杠杆炒股需要得到平抑，但也绝不希望股市重归熊市。

2、真相是什么？中金行研判断当前伞形信托和配置的总规模大约是6000-10000亿规模，主要参与机构是银行和信托，需要多部门协调监管才会有效。融券范围的扩大与融券机制的便利化意在平衡之前有利多头的制度设计，但短期效果预计有限。中金行研认为此次两融通报会发布时点应是事先计划，对前期行业两融整治的一次成果回溯，并非率性而为。但考虑股市“情绪>估值（资金推动）>业绩”的驱动力，通过放开H股投资及本次限制资金尤其是杠杆资金流入的速度，加上情绪影响，对市场影响无疑负面。

3、前车之鉴。今年的“1.19行情”中，沪指曾因证监会通报券商两融违规而暴跌7.7%。随后证监会否认打压股市，投资者恐慌情绪逐渐消散，股市快速反弹但开启了两个月的震荡期并带来了一定程度的风格转换。而07年的“5.30”行情触发剂是财政部上调印花税税率，打压股市的态度清晰。本次政策的影响程度难比这两次。尤其是，鉴于澄清公告的缓冲作用，超预期降准对冲，加上踏空资金和打新资金的逐步回流，冲击将化为无形，当然波动加大难免。短期增大波动率，降低sharp系数并警示杠杆风险对中期走势正面。可以预见，脱实向虚之后需要引导资金反哺实体，IPO、再融资等加速势在必行。

4、中期来看，权益市场的重要性不会改变，修复社会资产负债表、国企改革、鼓励创新、兼并重组无一不需要依托股市，直接融资时代仍将继续。而居民资产再配置、货币政策放松趋势等仍在进行中，这些决定了股市中期上行趋势仍将继续。

5、板块方面，“1.19行情”导致了市场的热点切换，本次政策出台，叠加降准，对蓝筹股有利，小盘股已经进入“高风险、高收益”阶段，主题性板块（如国企改革、稳增长着力点等）、补涨品种预计将成为关注点，上周上证50和中证500期货升贴水情况已经有所体现。

**热点个券**

电气转债：受益“华龙一号”示范项目获批，正股连续涨停，转债溢价率收缩，仍可短线持有以博弈题材机会，维持140元低吸的判断。

歌尔转债：正股、转债因公司拟筹划重大事项而停牌，在市场情绪较好时获得正面反馈概率大，重申看好判断。

海运发布赎回公告，齐翔、齐峰达赎回条件，民生、浙能正股突破赎回触发线。(完)