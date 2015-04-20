台湾汇市：台币兑美元盘初趋升，中国降准力道大令升势受限

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透台北4月20日 - 台币兑美元 周一盘初走升，因国际美元仍低迷；但中国周日降准力道较预期为大，令早盘人民币略微走弱，限缩了台币的升势。
交易人士表示，台币盘初跟着韩元走升，不过韩元随后走疲，台币并未逆转升势。但交易员也提到，中国降准令周一盘初人民币走弱，限缩了台币盘初的升势。
〞人民币也稍微贬了一些，可能暂时在31这附近盘整。〞一位小型商银交易员表示。
此外，本地时间09:42左右，台湾东部海域附近发生有感地震，震度达芮氏规模6.3，宜兰、新北市为4级、台北3级。。
〞你看十点那盘没有成交...(交易)不重要了，我在想要不要夺门而出。〞一小型外商银交易员说。
中国人民币兑美元 开盘报6.1990元，上日收报6.1978元。中国人民银行周日决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周一（20日）起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。
本地时间1027，大盘加权股价指数 下跌0.4%报9,532.48点。
市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.00-31.06间交投。早盘主要交易区间落在31.018-31.060；上交易日区间则在31.080-31.137。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价缩小，但幅度不大。一个月远汇报价 暂在30.980/30.990左右，上日纽约盘收在30.968。
交易员预测今日集中交易区间：
•31.00-31.06
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