日本股市：中国刺激举措支撑日经指数小涨，关注企业财报

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
他表示，中国最新振兴经济的举措，支撑了日股。 中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，货币政策再度松动。 央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫 于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首 要任务。 本周投资人关注企业公布3月止年度财报时所宣布的全年财测。 出口股走跌，丰田汽车 跌0.6%，本田汽车 跌0.7%。 制药类股 在上周下跌1.8%后转为上涨。卫材(Eisai)<4523 .T>涨2.0%，盐野义(Shionogi & Co) 则升1.0%。 Panasonic Corp 升1.9%，此前日经新闻报导称，该公司净 利可能激增70%至约2,000亿日圆。 东证股价指数 跌0.2%至1,585.29点，JPX-日经400指数<.JPXN K400>跌0.2%报14,375.57点。(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。