日本股市：中国刺激举措支撑日经指数小涨，关注企业财报

他表示，中国最新振兴经济的举措，支撑了日股。 中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，货币政策再度松动。 央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫 于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首 要任务。 本周投资人关注企业公布3月止年度财报时所宣布的全年财测。 出口股走跌，丰田汽车 跌0.6%，本田汽车 跌0.7%。 制药类股 在上周下跌1.8%后转为上涨。卫材(Eisai)<4523 .T>涨2.0%，盐野义(Shionogi & Co) 则升1.0%。 Panasonic Corp 升1.9%，此前日经新闻报导称，该公司净 利可能激增70%至约2,000亿日圆。 东证股价指数 跌0.2%至1,585.29点，JPX-日经400指数<.JPXN K400>跌0.2%报14,375.57点。(完)