台湾数据：3月外销订单年增1.3%，稍好于预期

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透台北4月20日 - 台湾经济部周一公布，3月外销订单较上年同期增1.3%，略好于市场预估的成长0.6%。
经济部表示，资讯通信、电子及机械产品接单年增率均呈正成长，尤以资讯通信产品年增率达12.9%表现最佳。
未来展望方面，经济部指出，若以接单金额计算之动向指數则为47.9，预期4月整体外销订单金额将较3月略减。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：
2015年3月 2015年2月
外销订单 +1.3 -2.7
路透调查 +0.60 --
订单区域
中国大陆(含港) -3.8 -8.1
美国 +16.7 +9.1
欧洲 +9.1 +8.3
日本 -22.8 -30.5 (完)
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台湾经济数据新闻请点击 (记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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