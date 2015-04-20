版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 16:09 BJT

台湾数据：3月外销订单年增1.3%，稍好于预期

路透台北4月20日 - 台湾经济部周一公布，3月外销订单较上年同期增1.3%，略好于市场预估的成长0.6%。

经济部表示，资讯通信、电子及机械产品接单年增率均呈正成长，尤以资讯通信产品年增率达12.9%表现最佳。

未来展望方面，经济部指出，若以接单金额计算之动向指數则为47.9，预期4月整体外销订单金额将较3月略减。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2015年3月 2015年2月

外销订单 +1.3 -2.7

路透调查 +0.60 --

订单区域

中国大陆(含港) -3.8 -8.1

美国 +16.7 +9.1

欧洲 +9.1 +8.3

日本 -22.8 -30.5 (完)

参看台湾外销订单或进出口数据新闻，请点选

台湾经济数据新闻请点击 (记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐