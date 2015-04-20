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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 10:53 BJT

台湾股市：盘中走低，外销订单数据出炉前市场气氛审慎

路透台北4月20日 - 台湾股市周一盘中下跌，尾随海外市场走势；今天稍晚台湾将公布重要的3月外销订单数据。

0226 GMT，加权股价指数 下跌0.42%，报9,530.46点。上周五收低0.89%。

美国地质调查局(USGS)称，台湾东海岸周一发生规模6.8级的地震，台北建筑物出现摇晃。但未传来重大损失的报导。

电子类指数 下滑0.5%，金融保险类指数 跌0.2%。

今日收盘后台湾将公布3月外销订单数据。路透调查显示，台湾3月外销订单料仅较上年同期增长0.6%，2月外销订单为逾一年来首次下降。 (完)

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