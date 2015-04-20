台湾股市：盘中走低，外销订单数据出炉前市场气氛审慎

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透台北4月20日 - 台湾股市周一盘中下跌，尾随海外市场走势；今天稍晚台湾将公布重要的3月外销订单数据。
0226 GMT，加权股价指数 下跌0.42%，报9,530.46点。上周五收低0.89%。
美国地质调查局(USGS)称，台湾东海岸周一发生规模6.8级的地震，台北建筑物出现摇晃。但未传来重大损失的报导。
电子类指数 下滑0.5%，金融保险类指数 跌0.2%。
今日收盘后台湾将公布3月外销订单数据。路透调查显示，台湾3月外销订单料仅较上年同期增长0.6%，2月外销订单为逾一年来首次下降。 (完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。