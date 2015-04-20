澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，因中国新刺激举措缓解经济放缓忧虑

同样地，新西兰元兑日圆 高居91.70日圆水准，离年内高位91.91仅咫尺之遥。

新西兰元兑美元 持稳于0.7715美元附近，接近上周五触及的三个月高位0.7740美元。

在中国降准消息推动下，新西兰元早盘先是上扬，但是在显示通胀率放缓至15年低位的本地数据公布后，曾一度跌至0.7679低位。

新西兰统计局周一公布的数据显示，由于燃料、国际机票价格以及电子产品价格下跌，抵销了住房、食品，以及酒和烟草税上升的影响，第一季消费者物价指数(CPI)较前季下滑0.3%，较上年同期涨幅缩窄至0.1%，同比涨幅为1999年第三季度以来最慢。

分析师预计，新西兰维持利率不变的情况会一直延续至明年，不过市场目前已消化了未来12个月降息25个基点的预期。

新西兰元支撑位见0.7645美元，上周五高点0.7740为首道阻力位。(完)

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