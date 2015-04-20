欧洲金融：欧盟考虑推出法规，应对非银行金融公司破产问题

“之前的改革增加了透明度，并使风险集中在清算所上，因此我们需要更加仔细地考虑如何解决这一问题，”Hill说。

金融市场参与者敦促应就清算所成立另外的机制，并警告不要采用“一刀切”的办法解决银行业以外金融机构的问题。

Hill说，欧盟执委会将在今年稍晚采用一项有关新欧盟法律的提案。

“我们同时还会制定针对其他可能带来风险的非银行机构，例如保险商和资产管理公司的办法，”Hill说。

“我的观点是，对于像清算所这样最紧迫的问题，我们应该尽早采取行动，而对于我们仍需要搜集证据，并需要更多时间来形成基于风险的恰当看法的问题，我们可以稍晚再来处理。”

“我们将区别对待，这是最新的情况，”Hill说。(完) (编译 李春喜/汪红英；审校 许娜/白云)