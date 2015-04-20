欧洲金融：欧盟考虑推出法规，应对非银行金融公司破产问题

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
“之前的改革增加了透明度，并使风险集中在清算所上，因此我们需要更加仔细地考虑如何解决这一问题，”Hill说。
金融市场参与者敦促应就清算所成立另外的机制，并警告不要采用“一刀切”的办法解决银行业以外金融机构的问题。
Hill说，欧盟执委会将在今年稍晚采用一项有关新欧盟法律的提案。
“我们同时还会制定针对其他可能带来风险的非银行机构，例如保险商和资产管理公司的办法，”Hill说。
“我的观点是，对于像清算所这样最紧迫的问题，我们应该尽早采取行动，而对于我们仍需要搜集证据，并需要更多时间来形成基于风险的恰当看法的问题，我们可以稍晚再来处理。”
“我们将区别对待，这是最新的情况，”Hill说。(完) (编译 李春喜/汪红英；审校 许娜/白云)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-