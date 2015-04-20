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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 15:24 BJT

《中国金融债发行日程表》--4月20日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================
 *农发行        60             2         3.7947%      固息增发债    4/21-4/23
                70             5         3.94%        固息金融债    4/21-4/23
                70            10         4.0939%      固息增发债    4/21-4/23
                                (今年第八、五期增发债及第10期新发债)
 *国开行     至多40            1        周二招标      固息增发债    4/22-4/23
             至多60            3        周二招标      固息增发债    4/22-4/23                   
               
             至多60            5        周二招标      固息增发债    4/22-4/23
             至多50            7        周二招标      固息增发债    4/22-4/23
             至多90           10        周二招标      固息增发债    4/22-4/23  
                                 （今年第6-10期增发债）    
 *进出口行     40              3        *4.02%        固息金融债    4/15-4/20
               40              5        *4.0947%      固息增发债    4/15-4/20
               40             10        *4.2536%      固息增发债    4/15-4/20
                                 (今年第九期新发债及第六期、八期增发债) 
  农发行       60              1        *3.6053%      固息增发债    4/17-4/22
               70              7        *4.2124%      固息增发债    4/17-4/22
               70              3        *3.99%        固息金融债    4/17-4/22
                                (今年第三、四期增发债及第九期新发债)
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      4/27 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      5/7 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      5/18 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      6/8 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      6/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      7/8 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      7/22 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/11 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20                     
                        
                     
  注: *表示新增。(完)
    
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  发行日程                  
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》
    
  已发行债券                
  《中国2015年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2015年已发行金融债一览表》

 (整理 李宏薇; 审校 边竞/吴芳)

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