《中国金融债发行日程表》--4月20日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *农发行 60 2 3.7947% 固息增发债 4/21-4/23 70 5 3.94% 固息金融债 4/21-4/23 70 10 4.0939% 固息增发债 4/21-4/23 (今年第八、五期增发债及第10期新发债) *国开行 至多40 1 周二招标 固息增发债 4/22-4/23 至多60 3 周二招标 固息增发债 4/22-4/23 至多60 5 周二招标 固息增发债 4/22-4/23 至多50 7 周二招标 固息增发债 4/22-4/23 至多90 10 周二招标 固息增发债 4/22-4/23 （今年第6-10期增发债） *进出口行 40 3 *4.02% 固息金融债 4/15-4/20 40 5 *4.0947% 固息增发债 4/15-4/20 40 10 *4.2536% 固息增发债 4/15-4/20 (今年第九期新发债及第六期、八期增发债) 农发行 60 1 *3.6053% 固息增发债 4/17-4/22 70 7 *4.2124% 固息增发债 4/17-4/22 70 3 *3.99% 固息金融债 4/17-4/22 (今年第三、四期增发债及第九期新发债) 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 4/27 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 5/7 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 5/18 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 6/8 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 6/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 7/8 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 7/22 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/11 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》 已发行债券 《中国2015年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2015年已发行金融债一览表》 (整理 李宏薇; 审校 边竞/吴芳)