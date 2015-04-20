表格：德国3月PPI较前月上升0.1%，较上年同期下滑1.7%

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透柏林4月20日 - 德国联邦统计局周一公布，德国3月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%，较上年同期下降1.7%。
15年3月 15年2月 14年3月
较上月(%) +0.1 +0.1 -0.3
较上年同期(%) -1.7 -2.1 -0.9
指数(基期年为2010) 104.4 104.3 106.2
接受路透调查的分析师此前预计，德国3月PPI较前月上升0.2%，较上年同期下降1.6%。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。