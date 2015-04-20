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货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 14:07 BJT

表格：德国3月PPI较前月上升0.1%，较上年同期下滑1.7%

路透柏林4月20日 - 德国联邦统计局周一公布，德国3月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%，较上年同期下降1.7%。

15年3月 15年2月 14年3月

较上月(%) +0.1 +0.1 -0.3

较上年同期(%) -1.7 -2.1 -0.9

指数(基期年为2010) 104.4 104.3 106.2

接受路透调查的分析师此前预计，德国3月PPI较前月上升0.2%，较上年同期下降1.6%。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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