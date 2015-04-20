版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月20日

路透伦敦4月20日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           341,275            +4,675
    锡             9,655              持平
    铅           200,200            -4,575
    锌           492,575            -2,975
    铝         3,878,375            +1,825
    镍           433,734               -18
    铝合金        24,760              -180
    NASAA         60,880              -580
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据       库存分布               品种       库存数据        库存分布
 铜      MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅         MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡         MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA      MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 于春红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐