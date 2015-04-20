《分析师观点》台湾3月外销订单略优于预期，受惠资讯通信产品大幅增长

路透台北4月20日 - 台湾经济部周一公布，3月外销订单较上年同期增1.3%，略好于市场预估的成长0.6%。

经济部表示，资讯通信、电子及机械产品接单年增率均呈正成长，尤以资讯通信产品年增率达12.9%表现最佳。

未来展望方面，经济部指出，若以接单金额计算之动向指數则为47.9，预期4月整体外销订单金额将较3月略减。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2015年3月 2015年2月

外销订单 +1.3 -2.7

路透调查 +0.60 --

订单区域

中国大陆(含港) -3.8 -8.1

美国 +16.7 +9.1

欧洲 +9.1 +8.3

日本 -22.8 -30.5

**市场评论**

--渣打银行总体经济学家 符铭财：

3月订单仍较去年同期小幅成长，未如3月出口大幅走跌，我们认为未来出口的情况将有改善的可能性，但也有另一种情况，可能是订单不错、但生产面上可能面临某些问题无法如期的出货，比如备料不足等等生产面的问题，导致出口无法跟上外销订单回升的速度。

渣打预估，台湾第二季出口仍可较去年同期成长5%左右，如果第二季出口没有恢复成长，显示外在的需求在回软，对台湾前景不利。目前渣打预估，台湾今年经济成长率可达4.3%，上半年央行将保持利率不变，下半年则将视经济及油价的走势。

--日盛投顾总经分析师 古竣文：

3月外销订单表现优于市场及我们预期，主要受惠于资讯通信产品外销订单年增率大幅成长12.9%，且电子产品结束上月衰退情况又恢复成长，以及2月原物料外销订单衰退幅度较大，但3月份包括基本金属、塑/橡胶制品的外销订单衰退幅度略微减缓，此皆支撑3月外销订单优于预期；展望4月因去年基期较高，4月外销订单金额可能较3月来得低，预估4月外销订单金额估年减2-5%。

--台新投顾分析师王凯民:

电子产品增幅趋缓了，比预期来得差，这其中半导体的增幅不如预期是主因。其中主要的原因是苹果手表的需求仍在观望中，且中国的需求疲弱，都拖累了外销订单的表现。

展望第二季，因去年下半年有苹果IPHONE6的出货使得基期偏高，我们预估第二季订单将较去年同期持平，第三季可能衰退。主计处可能会下修3.78%的经济成长率。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收升6分，报31.102。

--台股加权股价指数 收跌0.19%至9,552.85点。

--指标五年期公债104/6期 殖利率收跌0.35基点至0.9945%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

**相关背景**

--主计总处2月将2015年经济成长成长率上修至3.78%，创四年来高位，因内需展望乐观。不过国际油价的大幅下滑以及台电电价回馈方案实施，今年CPI大幅下修至0.26%，创六年低位。