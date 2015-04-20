中国股市：沪综指早盘收涨1%刷新逾七年高点，多重消息刺激加剧大盘震荡

路透北京4月20日 - 中国股市沪综指周一早盘收涨1%刷新逾七年高点，盘中剧烈震荡。分析师指出，今日早盘市场受周末多重消息影响震荡反复，但上涨趋势未变。不过监管层态度已开始发生微妙改变，后市运行不稳定因素增多，如大盘继续高歌猛进，恐将导致更多监管措施出台。

沪综指 早盘收报4,331.28点，涨43.98点，或1.03%，盘中最低跌至4,238.44点；上证A股今日早盘成交6,282亿元人民币，上日为历史天量9,107亿元。上证银行股指数 早盘收跌0.36%。

“我觉得市场情绪对周末的消息反应比较大，导致大盘今天出现这么一个剧烈的波动。”方正证券策略分析师陈敏表示。

上海证券分析师屠骏认为，央行降准主要是未来对冲外汇占款的减少，新增流动性有限，对金融地产行业基本面的改善作用有限，早盘初段该板块承压下跌，而后市场情绪恢复后资金继续流入“一带一路”主题概念股，沪综指受此影响逐渐止跌走高。

中国央行周日稍晚宣布，自4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。在此基础上，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度，自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降准1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。

同时，对中国农业发展银行额外降准2个百分点；对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。

此外，在中国证券监管部门上周五发布通知允许公募基金等经营融券业务后，中国证监会新闻发言人邓舸周六指出，融券新政是为了促进融资融券业务平衡发展，不是所谓的鼓励卖空，更非打压股市。

中国联通 ，中国远洋 ，中国重工 等大盘蓝筹股早盘均收报涨停。