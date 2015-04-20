《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》稳增长中国货币政策再发力，超预期降准后降息还会远吗？

中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，货币政策再度松动。央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

--中国央行：降准旨在对冲外汇占款少增，释放商业银行可贷资金--官员

中国金融时报周一报导称，中国人民银行研究局局长陆磊指出，在力度方面，此次存款准备金下调旨在对冲外汇占款少增，释放商业银行可贷资金，同时提高货币乘数。

--《综述》中国正加快推进四个自贸区成为改革“样板田”

中国在松动货币政策的同时，也在加快用改革释放的红利来舒缓经济下行压力。正在加快推进的上海、广东、天津和福建四个自贸区建设，无疑充当着中国推进新一轮改革的试验田。

--《焦点》随着中国经济增长放缓，改革派与支持刺激派分歧扩大

随着中国的经济增长降至25年来最低，政府的智库和经济顾问们分裂成为两个阵营，一派主张加大刺激力度以遏制增长放缓，另一派则强调结构性改革是实现持续增长的路径。

【金融】

--中国金融：目前“结构性”货币政策的实施仍存争议，效果待观察--央行官员

中国人民银行官员李波近日撰文称，目前“结构性”货币政策仍然面临传导是否有效、如何控制副作用等挑战，实施效果还有待观察。他同时强调，在稳增长、调结构过程中，货币政策和财政政策应协调配合，共同为结构性改革赢得一定的时间和空间。

--亚洲金融：中国与马来西亚续签货币互换协议，期限三年

根据马来西亚央行网站发布的声明，中国和马来西亚同意将货币互换协议再度延期三年。

--投行观点：中国央行降准加快资金南下，H股较A股可看高一线

综合投行报告，中国央行周一起下调存款准备金率，市场流动性改善并可能触发更多资金南下至香港市场，对股市有支持作用；由于A股较H股有相当溢价，故后者可看高一线。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》降准后现券收益率和IRS下挫，对长债谨慎买气不旺

中国央行周末宣布下调存款准备金率1个百分点放水，银行间债市周一利率互换(IRS)以超过20个基点(bp)的跌幅领先，现券收益率则下行约10bp，惟长债买气不甚旺盛。

--中国货币市场：资金愈宽松回购利率跌幅扩大，央行再降准强化乐观预期

中国央行年内再次宣布下调存款准备金率，银行间市场周一主要回购利率跌势加剧，短期品种跌幅均近20bp(基点)，其中隔夜加权利率逼近2%低位。交易员表示，央行“放水”力度略超预期，大行加大出资规模，场内流动性愈发宽松，资金价格再下一城。

--新债招标：中国九个月期贴现国债加权收益率3.1289%--业内人士

业内人士周一透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债，加权中标收益率为3.1289%。

--新债招标：中国农发行两年增发债收益率3.7947%，五年3.94%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三期固息债，两年期增发债中标收益率3.7947%，五年新发债中标利率3.94%，10年增发债中标收益率4.0939%。三期债对应投标倍数分别是3.45倍、3.45倍和2.81倍。

【外汇】

--路透专访：中国希望加入SDR，但不求对自己通融--IMF官员

国际货币基金组织(IMF)二号人物表示，中国并不希望IMF给予通融，以利人民币纳入IMF的货币篮子。

--中国汇市：人民币早盘逆中间价走贬，降准力度超预期与油盘购汇推动

人民币兑美元即期周一早盘续贬，中间价则四连升并创近三个月新高。中国年内二次降准与上周五美元指数小涨皆推动美元买兴发力，石油购汇盘亦推波助澜。市场人士认为，尽管央行降准力度超预期，但人民币汇率短期无虞。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.2%继续刷新逾七年高点，成交额再创历史天量

中国股市沪综指周五收升2.2%，继续刷新逾七年高点，盘中一度突破4,300点整数关口。分析师指出，今日股指高开后在蓝筹股强势拉动下一路狂飙，成交量同步放大。近期部分股票开始补涨，中小板创业板为代表的成长股则持续走弱，目前行情仍处于惯性上攻阶段，但监管层近日表态已现微妙变化，短期市场存在冲顶风险。

--中国证券：上交所成交金额无法及时更新非技术故障，交易及个股行情不受影响

中国上海证券交易所周一称因软件设置原因，上交所市场成交金额超过1万亿元人民币后无法及时更新，此非技术故障，交易及个股行情不受影响。

--《焦点》中国A股市场情绪极度亢奋成交屡创天量，短期或现阶段性高点

上周末市场重磅信息频出令中国投资者眼花缭乱，尽管对消息面存在着不同的解读，但已然极度亢奋的市场情绪依然令大盘高歌猛进，中国股市沪综指周一单日成交额突破1万亿人民币大关，创有史以来最高成交值。

--香港股市：遭遇四个月来最大单日跌幅，追随内地股市跌势

香港股市周一录得四个月最大跌幅，受累于沪综指午后大跌，即便中国央行采取迄今最为大胆的政策措施来促进经济增长。恒生指数收盘跌2.0%，至27,094.93点，创2014年12月以来的最大单日跌幅。

--基金观点：中国降准鼓励股市做多动能，须注意创业板泡沫--南方基金

中国央行周日降准一个百分点，南方基金首席策略分析师杨德龙表示，本次降息释放流动性只是新一轮稳增长政策的开始，预计二季度央行还会采取降息的方式来降低融资成本，宽松政策预期鼓舞了股市的做多动力。

--香港个股：李宁称第四季订货会订单录得10-20%按年增长