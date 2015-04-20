国际油市：美国活跃钻机数量降至2010年以来最低--Baker Hughes

钻机数量最多的德州，本周是减少最多的一州，减少15个至411个，为2009年以来最低。

加拿大钻机数量还是维持在20个。

根据从1987年以来的数据，美国天然气钻机减少8个至217个，为纪录最低位。

根据从1991年以来的数据，效率最高的水平钻机降至2010年来最低；同时效率较差的直井钻机降至纪录低位。

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