国际油市：美国活跃钻机数量降至2010年以来最低--Baker Hughes

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
钻机数量最多的德州，本周是减少最多的一州，减少15个至411个，为2009年以来最低。
加拿大钻机数量还是维持在20个。
根据从1987年以来的数据，美国天然气钻机减少8个至217个，为纪录最低位。
根据从1991年以来的数据，效率最高的水平钻机降至2010年来最低；同时效率较差的直井钻机降至纪录低位。
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欲浏览天然气活跃钻机数及期货价格，请点选link.reuters.com/nuz86t (完) (编译/审校 汪红英/于春红/戴素萍/孙茉莉/艾茂林)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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