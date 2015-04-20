路透基点：台湾宽频电讯320亿台币贷款案七家银行先行融资--TRLPC

路透香港4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾宽频通讯320亿台币(10.3亿美元)七年期再融资已有七家银行提供先行融资。该贷款案已进入一般银团阶段。
截止3月底有七家银行提供了先行融资，其中国泰世华银行、中国信托商业银行、台北富邦银行和台新国际商业银行为初始牵头行兼簿记行，各承贷57.5亿台币。
星展银行、安泰商业银行与大众银行亦参贷，各自承贷30亿台币。
台北富邦银行为额度代理行，中国信托商业银行为担保品控管行。
该贷款分为A部分229亿台币、B部分66亿台币定期贷款和C部分25亿台币循环信贷。
A部分进一步细分为A1部分200亿台币定期贷款、A2部分17亿台币定期贷款和A3部分12亿台币循环信贷。
A部分和B部分用于为2013年6月签署的270亿台币七年期贷款进行再融资，C部分则用于资本支出。
A1与A2部分从第四个季度开始，按季分25期不等额偿还：偿还比例分别为0.25%(4-8)，0.5%(9-11)，0.75%(12)，1%(13-14)，2.5%(15-16)，3.5%(17-18)，4%(19-20)，4.25%(21)，4.5%(22-24)，4.75%(25-27)以及42.5%(28)。
B部分在贷款到期时一次性偿还。
牵头行邀请少数几家银行分两个层次参与，最低承贷金额为12亿台币。
贷款利率以台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为基准，加码水平依据借款人的债务/未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比而上下浮动：
高于5.5倍：290个基点(A，C)和310个基点(B)
5.01-5.50倍：280个基点(A，C)和300个基点(B)
4.51-5.00倍：265个基点(A，C)和285个基点(B)
3.51-4.50倍：250个基点(A，C)和270个基点(B)
3.50及以下：230个基点(A，C)和250个基点(B)
一名消息人士称，该交易计划在5月底或6月初完成。应收账款、设备和公司股票为贷款抵押品。
上述四家初始牵头行兼簿记行亦牵头了台湾宽频于2013年6月签署的七年期再融资案，分为用于再融资的222.5亿台币的分期贷款(A部分)，以及用于资本支出的47.5亿台币循环贷款(B部分)。
借款人在1999年被凯雷投资集团收购，后于2005年底售予澳洲麦格理集团。(完)