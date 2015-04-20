更正-《热点透视》彭博断线事件凸显出银行业脆弱的另一面

(应译文有误，第四段应改为“如果是在市场下跌的时候，或者在充斥着大量并购交易的周一，而非相对平静的周五发生这种事情，影响恐怕还要大得多”，另修正第三段措辞为“这都显示出当局真的很担心这次事件的后续影响，尽管这种担心不是很强烈。”)

撰稿 Richard Beales 编译 张明钧

路透纽约4月17日 - 彭博周五全球大断线，再度凸显出金融产业脆弱的一面。这家金融数据服务网络中断，或许只不过是全世界前百分之一富人的问题。但该事件把英国央行吓得向银行业者重申央行是终极避难所，从而也令人对各交易商高度仰赖的少数不可靠系统产生质疑。

彭博是一家未上市公司，该公司不只提供金融讯息及分析资料给许多金融业人士，同时也提供交易界最广为使用的社群网络系统。华尔街日报报导指出，在彭博讯息系统无法使用的情形下，银行业人士突然得用电话联系，导致交易室里面的噪音声量较平常大了不少。Twitter上则显示，这个发生在伦敦交易时段的事件，导致当地金融界人士涌向附近的酒吧。

不过英国债务管理局(DMO)则是认为有必要重新调整30亿英镑国库券例行标售时间，而英国央行及其他监管机构认为，这次断线已经严重到必须发出相关声明。这都显示出当局真的很担心这次事件的后续影响，尽管这种担心不是很强烈。

彭博终端机失灵似乎也对部分股票交易造成影响。如果是在市场下跌的时候，或者在充斥着大量并购交易的周一，而非相对平静的周五发生这种事情，影响恐怕还要大得多。

各股票交易所先前出现技术问题时，往往都会饱受抨击，例如Facebook 2012年在Nasdaq上市时股票交易严重中断，光是瑞银集团 就为了这件事而损失数亿美元。第三方资讯及通讯服务平台或许也需要各界更为严格的监督。如同数则Twitter文章所指出，可以替代彭博的产品还包括汤森路透以及Markit等业者，而这些业者也不是都完全不会出状况。