中国汇市：人民币早盘逆中间价走贬，降准力度超预期与油盘购汇推动

路透北京4月20日 - 人民币兑美元即期 周一早盘续贬，中间价则四连升并创近三个月新高。中国年内二次降准与上周五美元指数 小涨皆推动美元买兴发力，石油购汇盘亦推波助澜。市场人士认为，尽管央行降准力度超预期，但人民币汇率短期无虞。

交易员称，目前人民币贬值预期较前期有所减弱，在人民币震荡升值过程中降准会削减汇价波动率，有助于央行对汇率的掌控。本次降准虽然令人民币短期承压，但并不意味着贬值通道开启，只要不突破6.18-6.22元区间，估计波幅都将有限。

“今天开盘（美元）买盘比较大，可能是因为上周五本身有一些美元空头，看到降准后，对宽松预期和人民币有一些贬值预期。”一股份行交易员称，“早上还有一些油盘在买（美元），估计上周五油盘买了近二十亿美元，今天早上还有四五亿，还有尾巴。”

他并认为，人民币不会由此进入贬值趋势，市场对人民币的贬值预期不复前期浓厚。目前离岸人民币价格开始强于在岸，CNH与CNY曲线走势的逆转反映境外人民币贬值预期明显消退。上周人民币现汇在震荡中小涨0.17%。

北京时间11:08，人民币兑美元即期报6.2038元，上日收报6.1978元。今日人民币兑美元中间价 为6.1255元，为1月22日以来新高，上日中间价为6.1267元。

中国央行周日宣布，周一(20日)起普降金融机构存款准备金率1个百分点，另对农村金融机构等加大定向下调力度。预期此举可释放资金总量约1.2万亿元人民币，以达到降低融资成本、缓解经济持续下行压力的货币政策目标。

全球汇市方面，美元周一开局沉闷，而澳元与新西兰元而表现出色，受到中国刚刚推出的刺激行动提振。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2830/6.288，上日尾盘为6.2825。

北京时间11:08，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2013/6.2033元，上一交易日尾盘报6.1918元。