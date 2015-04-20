《全球市场》中国和日本股市小涨，受中国激励举措提振

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
美国股市周五下跌，标普500指数创3月25日来最大单日百分比跌幅，因中国加强股市监管，对希腊很快耗尽现金的担忧重燃，以及企业季报乏善可陈等因素使投资者不愿铤而走险。
法国央行总裁称，除非希腊同欧盟和国际货币基金组织(IMF)就经济改革达成协议，不然该国银行业者可能很快就没有担保品可用于获取欧洲央行融资。
欧元兑美元 当日持平，报1.0799，脱离上周五所及高点1.0849。
美元兑日圆 小跌约0.1%，报118.84。
美元指数下滑约0.1%，至97.433。上周跌1.8%，因美国数据欠佳，促使市场削减多头部位。
原油期货攀升，因也门动荡持续，且担心美国原油产量下降。
也门(叶门)胡塞武装领导人周日发表言辞激烈的讲话，谴责沙特(沙乌地)阿拉伯密谋攻占也门。
伦敦布兰特6月原油期货 涨1.2%报每桶64.18美元。美国原油期货 涨1.4%，报56.49美元。(完)
(编译 王丽鑫/张涛/孙茉莉; 审校 戴素萍/白云/杜明霞)
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