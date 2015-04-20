台湾债市：五年券殖利率微幅收跌，新券发行空窗期交投以短线抛补为主

* 五年券殖利率微幅收跌 * 新券发行空窗期以短线抛补为主 * 五年券短期区间料在0.98-1.00% 路透台北4月20日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周一微幅收跌。交易员 表示，目前台债紧随美债暂缺明确方向指引，主流券仍在既有区间狭幅盘整，且现正值新券 发行空窗期，交投倾向以短线抛补为主，台债暂难跳脱区间盘整格局。 他们指出，近期多空消息较显凌乱，包括美股周五重挫及周日中国央行时隔两个半月后 再度降准，市场仍在消化中，且美国债市持续盘整，尚未释出新趋势，短线台债暂且量缩横 向整理，静待美债指引进一步方向。 〞美债还在区间、没有方向，先看美国经济成长减速情况是否延续。〞一位大型外商银 行交易员说。 另位证券交易员也提及，短期国际债市暂缺题材发挥，市场转趋关注周五欧盟决议希腊 是否退出欧元区，若退出对债市将是利多。欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一表示， 希腊政府急切需要提交一份改革计划，才能确保留在欧元区。 此外，交易员指出，尽管30年新券将于周四(23日)展开发行前交易，但预计初期应该不 会产生交易，对台债影响有限，至于10年增额券104-5R将于五月初展开发行前交易，将对其 他券造成排挤效应，不排除交易商提前调整既有部位。 104/5期10年公债的增额发行将于5月25日标售，金额预估300亿台币，28日发行。5月7 日将首日发行前交易。 美国公债收益率曲线周五趋平，此前数据显示3月美国消费者物价指数(CPI)连续第二个 月上升，但同比小幅下跌。指标10年期公债价格 收益率尾盘报1.85%，和CPI数 据公 布前的水平变动不大。在CPI数据公布后，该收益率迅即升至1.91%高位。 交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在0.98-1.00%；10年券104/5期则料在 1.515-1.535%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -0.35 0.9945 0.9898-0.9962 95.5 10 104/5 -0.75 1.5225 1.5225-1.5225 0.5 交易员认为，早盘台北发生有感地震，令主流券殖利率稍有向下盘跌，但殖利率跌幅有 限、量能亦未放大，今日殖利率仍在原有区间窄幅波动。 〞地震对盘有点小影响，(殖利率)小小跌但又回来了。〞一位大型票券资深交易员说。 台湾中央气象局稍早表示，本地时间09:42左右，在台湾东部海域附近发生有感地震， 震度达芮氏规模6.3，宜兰、新北市为4级、台北3级。 此外，台湾股市周一连两日小幅收跌，但守稳9,500点。 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月20日(一)：德国3月PPI；台湾3月外销订单；美国3月芝加哥联邦储备银行全国活动 指数；澳洲央行总裁史蒂文斯在高盛主办的午餐会上发表讲话；法国央行总裁诺亚在巴黎欧 洲金融市场协会国际金融论坛上发表讲话。 4月21日(二)：德国4月ZEW景气判断指数/现况指数；加拿大2月趸售(批发)贸易；日本3 月进口/出口/贸易收支。 4月22日(三)：韩国第一季GDP初值；澳洲第一季CPI/央行CPI加权中值/央行CPI截尾均 值；英国央行货币政策委员会4月投票结果；美国2月房价(较前月)；美国房价指数；美国成 屋销售年率(万户)；欧元区4月消费者信心指数/美国3月成屋销售年率。 4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支 /德国5月Gfk消费者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark it综合/制造业PMI；英国3月零售销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购 经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率。 4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美 国3月建筑许可年率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长 非正式会议；日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5225 5 104/6 0.9945 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)