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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 15:55 BJT

台湾债市：五年券殖利率微幅收跌，新券发行空窗期交投以短线抛补为主

* 五年券殖利率微幅收跌
    * 新券发行空窗期以短线抛补为主
    * 五年券短期区间料在0.98-1.00%

    路透台北4月20日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周一微幅收跌。交易员
表示，目前台债紧随美债暂缺明确方向指引，主流券仍在既有区间狭幅盘整，且现正值新券
发行空窗期，交投倾向以短线抛补为主，台债暂难跳脱区间盘整格局。
    
    他们指出，近期多空消息较显凌乱，包括美股周五重挫及周日中国央行时隔两个半月后
再度降准，市场仍在消化中，且美国债市持续盘整，尚未释出新趋势，短线台债暂且量缩横
向整理，静待美债指引进一步方向。
    
    〞美债还在区间、没有方向，先看美国经济成长减速情况是否延续。〞一位大型外商银
行交易员说。
    
    另位证券交易员也提及，短期国际债市暂缺题材发挥，市场转趋关注周五欧盟决议希腊
是否退出欧元区，若退出对债市将是利多。欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一表示，
希腊政府急切需要提交一份改革计划，才能确保留在欧元区。 
      
    此外，交易员指出，尽管30年新券将于周四(23日)展开发行前交易，但预计初期应该不
会产生交易，对台债影响有限，至于10年增额券104-5R将于五月初展开发行前交易，将对其
他券造成排挤效应，不排除交易商提前调整既有部位。
   
    104/5期10年公债的增额发行将于5月25日标售，金额预估300亿台币，28日发行。5月7
日将首日发行前交易。
   
    美国公债收益率曲线周五趋平，此前数据显示3月美国消费者物价指数(CPI)连续第二个
月上升，但同比小幅下跌。指标10年期公债价格 收益率尾盘报1.85%，和CPI数
据公 布前的水平变动不大。在CPI数据公布后，该收益率迅即升至1.91%高位。 
       
    交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在0.98-1.00%；10年券104/5期则料在
1.515-1.535%。 
        收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年      期别                    (基点)                                (亿台币)
  期                                                                   
  5    104/6                       -0.35      0.9945    0.9898-0.9962       95.5
  10   104/5                       -0.75      1.5225    1.5225-1.5225        0.5
                                                                       
    
    交易员认为，早盘台北发生有感地震，令主流券殖利率稍有向下盘跌，但殖利率跌幅有
限、量能亦未放大，今日殖利率仍在原有区间窄幅波动。
    
    〞地震对盘有点小影响，(殖利率)小小跌但又回来了。〞一位大型票券资深交易员说。
    
    台湾中央气象局稍早表示，本地时间09:42左右，在台湾东部海域附近发生有感地震，
震度达芮氏规模6.3，宜兰、新北市为4级、台北3级。            
     
    此外，台湾股市周一连两日小幅收跌，但守稳9,500点。            
        
    本周全球重要经济事件和数据包括：     
    4月20日(一)：德国3月PPI；台湾3月外销订单；美国3月芝加哥联邦储备银行全国活动
指数；澳洲央行总裁史蒂文斯在高盛主办的午餐会上发表讲话；法国央行总裁诺亚在巴黎欧
洲金融市场协会国际金融论坛上发表讲话。
    4月21日(二)：德国4月ZEW景气判断指数/现况指数；加拿大2月趸售(批发)贸易；日本3
月进口/出口/贸易收支。
    4月22日(三)：韩国第一季GDP初值；澳洲第一季CPI/央行CPI加权中值/央行CPI截尾均
值；英国央行货币政策委员会4月投票结果；美国2月房价(较前月)；美国房价指数；美国成
屋销售年率(万户)；欧元区4月消费者信心指数/美国3月成屋销售年率。
    4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支
/德国5月Gfk消费者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark
it综合/制造业PMI；英国3月零售销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购
经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率。    
    4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美
国3月建筑许可年率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长
非正式会议；日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会。
       
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                       1.5225
          5       104/6                       0.9945
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                 

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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