中国货币市场：资金愈宽松回购利率跌幅扩大，央行再降准强化乐观预期

路透上海4月20日 - 中国央行年内再次宣布下调存款准备金率，银行间市场周一主要回购利率跌势加剧，短期品种跌幅均近20bp(基点)，其中隔夜加权利率逼近2%低位，七天近2.5%位置。交易员表示，央行“放水”力度略超预期，大行加大出资规模，场内流动性愈发宽松，资金价格再下一城。

交易员并称，虽然例行季度缴税陆续开始，但降准同时亦有新股资金解冻等驰援，目前机构对其扰动担心基本消除，资金面预期趋于乐观。

中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，货币政策再度松动。央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为下半年经济工作的首要任务。

“松啊，满眼都是钱，降准1%嘞，...我们行至少也多出来几十亿资金。”上海一银行交易员表示，这么看的话，七天利率到2.5%基本是定局了。

她并表示，例行缴税本周将逐步开始，现在看来基本无忧，也平衡了部分降准资金；不过盘中减点现象暂时还比较少见。

上海另一银行交易员则称，降准资金即日释放，开盘回购价格直接再下一城，而央行引导资金成本难言就此为止，因此不排除回购利率继续走低的可能，可以关注明天公开市场价格如何引导。

此外，今日还将有近10只新股申购资金解冻，欲浏览《中国新股申购资金情况一览表》，请点选。

公开市场方面，业内人士周一透露，一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍仅有七天一种。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0541 2.2318 -17.77

七天 2.6979 2.8569 -15.90

14天 3.2562 3.4243 -16.81

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.7800 0.6650 +111.50

七天 2.0100 2.1700 -16.00

14天 2.1000 2.5000 -40.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.1000 2.3500 -25.00

七天 2.8100 2.9300 -12.00

14天 3.2600 3.4300 -17.00

Shibor

其中:隔夜 2.0870 2.2680 -18.10

七天 2.7320 2.8730 -14.10

三个月 4.6133 4.7030 -8.97