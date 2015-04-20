台湾央行：共发行629亿台币存单，存单发行余额增13亿

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透台北4月20日 - 台湾央行周一公布，共发行629亿台币存单。与今日存单到期金额616亿台币相较，存单发行余额增13亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 573.0
91天期 0.93 47.0
182天期 1.05 9.0
央行上日发行2,041.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,560.1亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为115亿台币，累积至周日超额准备为4,584亿台币、加计前期1%的超额准备为5,890亿台币。(完) (记者 董永年；审校 林高丽)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。