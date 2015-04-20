《焦点》楼市繁荣刺激澳洲专业岗位激增，填补矿业裁员留下的就业缺口

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
这有部分因为陷入困境的矿业虽然产值相当于国内生产总值(GDP)的10%，但整体而言该产业聘雇人数相对较少，仅占澳洲整体劳工的1.8%。
对于澳洲央行而言，这些都是好消息，使其得以避免在本月降息。
尽管如此，各金融市场仍预期澳洲央行未来一年仍将降息50个基点，将指标利率从2.25%继续下调至记录新低，因各行业雇主并未完全接受澳洲央行总裁史蒂文斯一再呼吁的要拿出“动物精神”(animal spirit)。
悉尼建筑公司Bayview Design Group主管Justin Loe表示，“在全球金融危机受创深重过后，我对于增聘员工更审慎一些。”Loe目前的团队有四名下属。
“不过我们正在找人。我们正变得更加忙碌，”他说道。(完) (编译 许娜/白云/戴素萍/张明钧 审校 王颖/高琦/王丽鑫)
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