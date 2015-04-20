《综述》宏观政策暖风吹拂中国楼市，为解决结构性过剩换取时间

作者 宿泱韫

路透北京4月20日 - 冰冷的中国房地产市场再次感受到宏观政策的春风。继330新政推动成交趋于活跃之后，央行周日大幅下调存款准备金率，有望降低行业资金成本，改善企业信贷状况。中国股市的地产板块周一以逆势上扬做出正面响应。

然而对于深陷结构性失衡、尚处于去库存阶段的中国楼市而言，来自中央层面的政策支持只能是以时间换空间的策略。特别是大多数库存高、需求低的地方楼市，仍需要当地政府因地制宜地采取针对性的扶助措施。

“降准更多是对市场信心的提升。”中原集团研究中心总监刘渊表示，降准难以使楼市出现根本性好转，大力度的330新政也仅是让房地产表现好的城市火上浇油，而对差的城市并没有雪中送炭，部分地区高库存的问题依然存在。

他认为要实现中央要求的“稳定住房消费”，住房销售同比基本持平，需要平衡不同城市的房地产市场状况，行业政策应对中小城市倾斜，预计接下来行业政策会有所松动以消化库存。

中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

央行行长周小川在降准前表示，政府高度重视房地产市场调整，部分行业产能过剩，消费需求不足和投资回报率下降等经济运行中存在的问题。货币政策可以为结构改革创造机会，但单纯依赖货币政策也会带来风险。

中原集团的刘渊认为，解决房地产行业困境需要时间换空间。在新增长点成熟起来之前，房地产作为宏观经济重要的一环，还是要使之平稳增长。

中国本轮货币政策放松始于去年11月的降息，当时推动房地产市场成交明显反弹。不过今年2月降准及降息各一次时，楼市反应已趋于平淡，显示单一货币政策的效果已递减。不过突如其来的330新政令中国楼市为之一振。

央行和财政部等多部委在3月30日联手放松房地产信贷和税收政策，下调二套自住房商贷首付比例至40%，同时公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；同时，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。

据易居房地产研究院统计，4月上半月，20个典型城市新建商品住宅成交面积环比3月前15天增长19%，同比增长37%。出现环比两成的增长态势，反映了330新政后楼市成交正趋于活跃。

与此同时，房价下滑的态势得到一定程度遏制，路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，3月70个大中城市新建住宅销售价格尽管同比跌幅继续扩大，但环比跌幅明显缩小，3月销售量较上月明显回升。

**以时间换空间**

过去十多年来，中国房地产行业屡次成为银根放松的最大受益者。本轮货币政策放松意在通过保增长为调结构争取时间，拖累经济增速下行的房地产行业同样有望迎来拐点。

“这次降准将在信贷提供、市场流动性方面房地产市场产生积极影响，特别继续提振投资者信心方面表明坚定立场。”RET睿意德高级董事王玉珂点评道。不过他同时指出，中国各地城市都有不同程度的行政措施压制地产的投资活动，短期内仅就依靠刚需及存量市场拉动不足已激活市场能量。

他强调，作为中国经济重要的推动者，房地产的核心作用仍不可低估，其每年巨大的投资仍在未来的经济中发挥关键作用。预计不久，利率下调以及行政调控的放松将继续释放出来，从而确保中国的改革与创新进入新常态。

中国股市上地产板块周一逆势上涨，显示投资者对政策效果投出的信任票。沪市地产指数 周三收升2.15%，大幅领先大盘，沪综指 收跌1.61%。

华泰证券房地产分析师曹光亮认为，货币宽松政策一方面会改善地产基本面，另一方面又会提升地产股的估值，地产股上涨空间被进一步打开。

而另一位大型投行房地产分析师指出，货币政策（下调存准率1个百分点）和产业政策（营业税五年改两年）均已达到2008年的强度，从历史经验看，当年降准后主要城市成交量环比上升，地产指数也跑赢大盘，可以预见，此次降准对房地产板块影响正面。

**结构性过剩待解**

尽管降准对中国楼市回暖有一定程度的助力，但房地产业的根本性问题结构失衡、供过于求并不会因此而解决。一季度房地产投资、新开工、销售等数据表现黯淡，一度加剧市场对楼市的担忧。

上述投行的分析师表示，地产投资长期放缓是个确认的事件，新开工2013年达到顶点后一直偏弱；而短期因素看，开发商首要任务不是开工、加快投资，而是去库存。据其调研，多数开发商有6-12个月可售库存，还有产成品，这种情况下开发商投资回升速度要滞后于销售回升速度，今年新开工会偏弱状况。

他预计，开发商在上半年投资还是会相对谨慎，但随着去库存、销售改善，下半年投资增速回升是可以预期的。整体而言，若未来政策保持相应力度，环比投资回升应能看到，同比增速则会因为基数效应有比较不错的增长，全年有望回到10%以上。

统计局数据显示，今年1-3月房地产开发投资增速降至8.5%，为2009年6月以来的近六年低点，同期商品房销售面积同比下降9.2%。不过3月份商品房的销售面积下降1.6%，比1至2月份大幅收窄14.7个百分点。

刘渊预计，对于面临高库存的中小城市而言，接下来应有出台更多针对性政策，例如提高公积金贷款额度，相关税费减免返还，甚至降低首付比例，就长期优化结构来看，国家住房银行也应提上日程，以此解决银行惜贷问题。

中国指数研究院报告则指出，一季度房地产政策积极聚焦于促消费，鼓励自住和改善性需求。地方政策进一步灵活调整，以公积金政策再放宽为主的新一轮地方政策调整周期再开启。

不同城市库存压力仍在分化，三四线城市成为高库存风险区。多重政策影响下季末市场开始趋暖，百城价格连续下跌但跌幅收窄，后市预期开始向好转向。

报告称，展望2015全年，促消费、去库存将是今年房地产市场的重点。中央或在货币财政方面再行调整，量化宽松仍有空间；地方则在落实中央一季度多项政策的基础上，因城施策出台财政补贴、契税减免等进一步刺激措施。