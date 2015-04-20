《热点透视》董事会内斗告一段落，大众获喘息思考后皮耶希时代

路透伦敦4月17日 - 欧洲最大汽车制造商大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 的董事会内斗暂告一段落，给了该汽车公司思考后皮耶希(Ferdinand Piech)时代的空间。就在董事长皮耶希公开表示不支持首席执行官文德恩(MARTIN WINTERKORN)一周后，由皮耶希任主席的指导委员会平息了这场风波，表示一致支持文德恩，甚至暗示有意延长文德恩的合同任期。

虽然此次“休战”受到欢迎，但这种状态可能并不稳定。毕竟两人都是不同凡响的人物，而且都擅于权谋计策，双方可能都耿耿于怀。他们一个作为董事长，一个作为首席执行官，如果再有什么明争暗斗，则可能导致整个大众“帝国”陷入瘫痪境地。退一步说，即便他们勉强咽下这口气，维持业务照旧也不是大众的长久之计。尽管78岁的皮耶希信心满满表示，有关他的继任人选的决定将推迟到2017年，但他对公开批评文德恩的解释难以令人信服，表明这位古稀老人已然成为整个公司的负担。

如果再有两年的高管内斗，恐怕将是大众不能承受之重，因为目前的大众已经面临诸多挑战：表现不佳的大众乘用车品牌正在实施一项重要的成本削减计划，卡车品牌MAN和Scania还有待整合，高档汽车品牌奥迪面临越来越激烈的竞争。

而且皮耶希或许令人望尘莫及。如果他听劝隐退，67岁的文德恩将是最合理的继任人选。但如果沿用皮耶希的专制作风，大众当前的规模未免太大、太难于管理。该公司在31个国家拥有12个品牌、118家工厂，员工数达到60万人。

最好的办法不是寻求皮耶希第二，而是将大众变成一个不需要超人领袖的企业。可用决策包括剥离重型卡车和杜卡迪摩托车业务，关闭亏损的西雅特(SEAT)汽车品牌，将大众乘用车品牌打造为美国市场的一个小众业务，或者将剩余品牌划分为普通和豪华两类。