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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 16:27 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月20日

路透香港4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:25时,1港元=0.80013人
民币 )
    
  公司名     A股代码       B股代码      A股股价(元)   B股股价(港元)   A/B股比价
  深物业                                       14.92           9.03         2.07
                                                                     
  南玻                                         10.87           6.11         2.22
                                                                     
  深康佳                                       14.60           7.96         2.29
                                                                     
  ST中华                                       15.22           6.56         2.90
                                                                     
  ST中冠                                       30.71          14.56         2.64
                                                                     
  深深宝                                       11.21           8.24         1.70
                                                                     
  深华发                                       13.95           6.42         2.72
                                                                     
  深赤湾                                       27.20          19.59         1.74
                                                                     
  招商地                                       31.96          22.80         1.75
 产                                                                  
  特力                                         18.21           9.47         2.40
                                                                     
  飞亚达                                       16.20           8.90         2.27
                                                                     
  一致药                                       70.85          53.00         1.67
 业                                                                  
  深深房                                       11.12           6.54         2.13
                                                                     
  ST盛润                                       11.98           8.31         1.80
                                                                     
  深南电                                       12.25           5.85         2.62
                                                                     
  深纺织                                       12.45           8.08         1.93
                                                                     
  方大集                                       12.14           6.27         2.42
 团                                                                  
  深国商                                       21.96          10.90         2.52
                                                                     
  深赛格                                       13.40           7.00         2.39
                                                                     
  宝石                                         11.44           7.37         1.94
                                                                     
  小天鹅                                       19.40          18.35         1.32
                                                                     
  粤高速                                        6.52           3.78         2.16
                                                                     
  晨鸣纸                                        8.39           5.81         1.80
 业                                                                  
  ST珠江                                       11.17           7.40         1.89
                                                                     
  美菱电                                        7.99           5.85         1.71
 器                                                                  
  大冷股                                       14.25           8.50         2.10
 份                                                                  
  粤电力                                        9.20           7.27         1.58
                                                                     
  佛山照                                       13.80           9.60         1.80
 明                                                                  
  江铃汽                                       40.88          39.02         1.31
 车                                                                  
  沙隆达                                       15.40           9.46         2.03
                                                                     
  苏常柴                                       10.30           5.84         2.20
                                                                     
  威孚高                                       33.56          33.78         1.24
 科                                                                  
  古井贡                                       38.19          31.49         1.52
 酒                                                                  
  ST东海                                        9.91           7.14         1.73
                                                                     
  长安汽                                       20.29          21.17         1.20
 车                                                                  
  京东方                                        4.63           3.45         1.68
                                                                     
  鲁泰                                         13.86          12.42         1.39
                                                                     
  本钢板                                        7.06           3.99         2.21
 材                                                                  
  张裕                                         43.84          36.00         1.52
                                                                     
         
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 梁慧仪)

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