《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月20日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透香港4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:25时,1港元=0.80013人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 14.92 9.03 2.07 南玻 10.87 6.11 2.22 深康佳 14.60 7.96 2.29 ST中华 15.22 6.56 2.90 ST中冠 30.71 14.56 2.64 深深宝 11.21 8.24 1.70 深华发 13.95 6.42 2.72 深赤湾 27.20 19.59 1.74 招商地 31.96 22.80 1.75 产 特力 18.21 9.47 2.40 飞亚达 16.20 8.90 2.27 一致药 70.85 53.00 1.67 业 深深房 11.12 6.54 2.13 ST盛润 11.98 8.31 1.80 深南电 12.25 5.85 2.62 深纺织 12.45 8.08 1.93 方大集 12.14 6.27 2.42 团 深国商 21.96 10.90 2.52 深赛格 13.40 7.00 2.39 宝石 11.44 7.37 1.94 小天鹅 19.40 18.35 1.32 粤高速 6.52 3.78 2.16 晨鸣纸 8.39 5.81 1.80 业 ST珠江 11.17 7.40 1.89 美菱电 7.99 5.85 1.71 器 大冷股 14.25 8.50 2.10 份 粤电力 9.20 7.27 1.58 佛山照 13.80 9.60 1.80 明 江铃汽 40.88 39.02 1.31 车 沙隆达 15.40 9.46 2.03 苏常柴 10.30 5.84 2.20 威孚高 33.56 33.78 1.24 科 古井贡 38.19 31.49 1.52 酒 ST东海 9.91 7.14 1.73 长安汽 20.29 21.17 1.20 车 京东方 4.63 3.45 1.68 鲁泰 13.86 12.42 1.39 本钢板 7.06 3.99 2.21 材 张裕 43.84 36.00 1.52 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。