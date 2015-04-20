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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 16:30 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月20日

路透香港4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:28时，1
港元=0.80001人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为30.42%，高
于上交易日收盘的28.91%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)    H股价格(港元)      A/H股比价
 工商银行                                      5.42             6.70            1.01
 建设银行                                      6.84             7.45            1.15
 中国银行                                      4.74             5.24            1.13
 农业银行                                      3.95             4.37            1.13
 招商银行                                     17.81            22.70            0.98
 中信银行                                      7.93             6.90            1.44
 交通银行                                      6.90             7.67            1.12
 民生银行                                     10.45            10.58            1.23
 中国人寿                                     37.48            37.15            1.26
 中国平安                                     85.54           104.50            1.02
 中国太保                                     34.08            40.65            1.05
 中信证券                                     33.63            33.45            1.26
 新华人寿                                     52.60            49.50            1.33
 海通证券                                     26.31            23.45            1.40
 华能国际                                      9.43             9.89            1.19
 大唐发电                                      7.28             4.58            1.99
 华电国际                                      8.19             7.37            1.39
 中煤能源                                      8.11             4.95            2.05
 中国神华                                     22.38            20.40            1.37
 中国石油                                     12.80             9.97            1.60
 兖州煤业                                     15.38             7.81            2.46
 中国石化                                      7.14             6.84            1.30
 上海石化                                      6.47             3.88            2.08
 中海油服                                     27.19            16.26            2.09
 仪征化纤                                      8.55             4.24            2.52
 中国铝业                                      8.38             4.91            2.13
 江西铜业                                     21.98            15.62            1.76
 洛阳钼业                                     13.66             7.31            2.34
 紫金矿业                                      5.20             3.01            2.16
 马钢股份                                      5.31             3.01            2.21
 鞍钢股份                                      7.16             6.29            1.42
 重庆钢铁                                      4.37             2.32            2.35
 海螺水泥                                     24.88            31.80            0.98
 洛阳玻璃                                     12.72             6.86            2.32
 京城机电                                     10.71             5.46            2.45
 中联重科                                      8.11             5.60            1.81
 金隅股份                                     11.79             8.39            1.76
 中国国航                                     11.07             9.15            1.51
 东方航空                                      7.82             5.91            1.65
 南方航空                                     10.45             7.50            1.74
 中国远洋                                     10.64             6.35            2.09
 中海集运                                      8.64             4.40            2.45
 中集集团                                     27.37            21.20            1.61
 中海发展                                     12.00             7.13            2.10
 宁沪高速                                      8.60            10.46            1.03
 深高速                                       10.71             7.42            1.80
 成渝高速                                      6.99             4.28            2.04
 皖通高速                                      8.50             6.58            1.61
 广深铁路                                      6.48             4.83            1.68
 中国南车                                     35.38            17.70            2.50
 中国交建                                     23.37            15.22            1.92
 中国铁建                                     25.97            15.90            2.04
 中国中铁                                     19.80            11.50            2.15
 长城汽车                                     53.15            56.00            1.19
 比亚迪                                       54.80            43.20            1.59
 广汽集团                                     10.68             8.30            1.61
 青岛啤酒                                     46.48            50.65            1.15
 白云山                                       36.53            30.30            1.51
 新华制药                                     13.80             7.83            2.20
 海信科龙                                     10.57             7.44            1.78
 南京熊猫                                     15.20             8.96            2.12
 晨鸣纸业                                      8.39             5.27            1.99
 上海医药                                     24.52            23.70            1.29
 中兴通讯                                     27.22            23.35            1.46
 东方电气                                     26.84            18.50            1.81
 潍柴动力                                     33.65            32.30            1.30
 东北电气                                      6.20             3.18            2.44
 广船国际                                     52.26            34.05            1.92
 经纬纺机                                     22.22            12.50            2.22
 昆明机床                                      8.84             3.52            3.14
 一拖股份                                     16.67             7.70            2.71
 北辰实业                                      6.85             3.82            2.24
 创业环保                                     14.82             8.42            2.20
 中国中冶                                      7.41             4.11            2.25
 金风科技                                     20.14            16.28            1.55
 丽珠                                         68.35            57.00            1.50
 万科                                         14.21            19.16            0.93
 中国北车                                     37.61            18.60            2.53
 郑煤机                                       10.05             6.40            1.96
 大连港                                        8.13             4.20            2.42
 山东墨龙                                     12.30             5.15            2.99
 浙江世宝                                     31.40            12.70            3.09
 复星医药                                     27.67            28.55            1.21
 光大银行                                      5.36             5.13            1.31
 东江环保                                     50.26            30.40            2.07
 上海电气                                     15.98             8.29            2.41
 广发证券                                     27.55            23.95            1.44
                                                                                                
                                
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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